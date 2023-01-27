Полная машина детей вылетела на встречку в Приморье, есть погибший

На место трагедии выехал прокурор. Фото: Прокуратура Приморского края

Трагическая авария случилась днем 27 января недалеко от поселка Раздольное в Приморье. Семья с детьми ехала в машине Honda Odyssey по федеральной трассе Хабаровск – Владивосток, водитель решил обогнать автомобильный поток на своей полосе, но не рассчитал дистанцию и столкнулся с Subaru Forester, который ехал попутно. От удара «Одиссей» вылетел на встречку, где врезался в грузовик марки Isuzu Elf. На место аварии сразу же выехали полиция, скорая, а также прокурор Надеждинского района Алексей Малышев, проверка поставлена на контроль надзорного органа.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что страшная авария унесла жизнь пятилетнего малыша, сидевшего в минивэне. Также ясно, что в салоне было детское кресло, однако оно не спасло ребенка. Есть в ДТП и пострадавшие. Медики увезли в больницу двух подростков, ребятам около 12-13 лет. Госпитализировали и супругу водителя машины Honda Odyssey. Сам хозяин авто не пострадал.

По предварительным данным, рулевые других машин не пострадали.

Напомним, в эту пятницу произошло другое серьезное ДТП. На дороге Уссурийск – Владивосток пассажирский автобус влетел в большегруз. Внутри общественного транспорта были педагоги, которые ехали на конференцию в дальневосточную столицу. В итоге пострадали 17 человек, у семи из них – серьезные травмы.

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