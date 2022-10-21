Белухе Лер, заявили в пресс-службе прокуратуры, неверно определили диагноз. Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По материалам Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры в Приморье заведено уголовное дело о халатности со стороны работников океанариума. Круг виновных лиц уточняет следствие. Организацию привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ за неудовлетворительную заботу о подопечных – белух, дельфинов, гидробионтов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Система жизнеобеспечения ценных морских существ работала неудовлетворительно, что привело к смертям животных и рыб – к такому выводу пришли во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре. Напомним, ранее «КП» рассказывала, что потери океанариума в деньгах исчисляются миллионами, ведь о речь о дорогостоящих акулах и скатах.

Подтверждены подозрения, что аквариумы нерегулярно чистились, а гидроизоляция отслаивалась, что могло навредить мормлекам. Диагноз белухи Лер, считают в прокуратуре, поставили неправильно, да и лечение оставляло желать лучшего. В сообщении ведомства подчеркнуты те же тезисы, о которых «КП» стало известно из июльского предписания в отношении организации. Хранение корма не соответствует требованиям, а вокруг резервуаров разбросаны строительные отходы. Морж Миша, якобы страдающий диареей долго время, в материалах правоохранителей не упомянут.

Однако в пресс-службе отметили, что директор Приморского океанариума Александр Зайцев отреагировал на предписание. И это привело к положительным сдвигам.

– Организовано взаимодействие между водолазными службами и службами содержания животных/гидробионтов (ежемесячно утверждаются графики уборки, размещены заказы для закупки дополнительных «водных пылесосов» для эффективной очистки [жидкостей - прим.]). Кроме того, приняты меры к раздельному содержанию самцов афалин, усилен контроль за хранением кормовой продукции, соблюдается температурный режим хранения, установлено навесное оборудование для увеличения эффективности работы системы жизнеобеспечения.

Но история не могла остаться без наказания. Уголовное дело вменяют по статье 293 УК РФ. Точная формулировка – халатное отношение сотрудников к исполнению должностных обязанностей. Следствие ведется. Максимальная санкция по статье – арест на срок до трех месяцев.

Скандал начался с появления в сети видео не для слабонервных – на кадрах рвало белуху, моржа преследовала диарея. Позднее появилась информация и о других многочисленных нарушениях в учреждении, которую, как и видео, распространила активистка Нина Зырянова.

Глава дельфинария Игорь Костычев – основной оппонент организации, открыто заявивший о халатном отношении сотрудников – ранее рассказывал «КП» об еще одном нарушении океанариума. По словам тренера, Центр коллективного пользования учреждения якобы замешан в махинациях с бюджетными деньгами, но эти утверждения не подтверждены правоохранительными органами. Полная хронология событий доступна в отдельном материале «КП».

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