В первую очередь специалисты займутся уборкой снега возле детских садов. Фото: Сергей БАЛАНОВ

С каждым днем зима ближе, водители из приморской столицы готовятся менять летнюю резину на зимнюю. Это время года всегда готовит для жителей много неприятных «сюрпризов», которые мешают спокойно передвигаться по улицам. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке директор муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Николай Насонов рассказал, как город готовится к предстоящим снегопадам.

– Первый снег не за горами, с каких улиц начнете работу?

– По плану дорожных карт в первую очередь мы займемся садиками, школами, медицинскими учреждениями и центральными трассами, чтобы у людей была возможность спокойно добраться до работы.

– Какие проблемы возникают при уборке снега?

– Припаркованные машины часто замедляют оперативность, но проблема решается благодаря административным территориальным управлениям, которые предупреждают людей о том, где пройдет уборка снега. Помогают также сотрудники ГИБДД, они эвакуируют мешающие автомобили.

Вторая проблема – это большегрузы. После снегопадов на дорогах появляется гололед, а заезжающие в город фуры доставляют много неприятностей. Мы прорабатываем этот вопрос с мэрией и ГИБДД, заранее предупреждаем людей и ограничиваем движение для крупных габаритов.

– Сколько единиц снегоуборочной техники сейчас есть? Сколько новых машин?

– Первый этап подготовки к зиме закончился примерно в апреле 2022 года, и мы сразу же начали подготовку ко второму, занялись закупкой противогололедных материалов, запчастей.

У нас сейчас 189 единиц техники, еще 52 планируем закупить в лизинг. У нас в распоряжении автогрейдер, трактор МТЗ, сейчас закупаем три больших распределителя химреагентов. По опыту прошлого года мы поняли, что нам их не хватает. Два из них будут работать на Маковского и один на объездной Седанка-Патрокл.

Мы мониторим рынок и приобретаем технику с учетом статистики по всей России. Проблем с запчастями нет, большинство из них должны прийти до конца ноября.

Директор муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Николай Насонов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Сколько за год автомобилисты ломают машины дорожных служб из-за ДТП?

– Зачастую такие неприятности происходят из-за несоблюдения скоростного режима. В общей сложности 12 единиц техники вывели из строя и теперь они не подлежат восстановлению. Мы не можем их отремонтировать, так как такие ДТП – учетные, пока идет разбирательство, судебные издержки, мы не имеем права что-либо делать.

– Хватает ли людей для работы?

– Да, у нас есть сотрудники с хорошим настроем. Но мы всегда рады новым кадрам, обеспечим их одеждой, а иногородним поможем разместиться.

Мы принимаем много мер, чтобы привлечь больше людей. Сейчас у нас 175 рабочих, а в прошлом году их было 123 человека. Кадровый вопрос мы прорабатывали с мэром города Константином Шестаковым. Если раньше наших сотрудников называли дворниками, то на сегодняшний день они дорожные рабочие. Мы подняли не только статус, но и зарплату на 30%, именно поэтому к нам приходят новые люди в том числе и молодежь.

– Какие реагенты будете использовать в этом году?

– В марте мы закупили «Бионорд», но не успели включить его в работу. Он экологичен, разлагается и после него не надо убирать остатки химии, не вызывает щелочных ржавчин. Препарат эффективно себя показал по всей России. В первую очередь с его помощью мы обработаем центр. Также используем пескосоляную смесь и химреагенты.

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