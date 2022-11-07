Величественные серые киты приплыли в акваторию Камчатки

Удивительные кадры появились в социальных сетях.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Серые киты поразили масштабом и красотой жителей Камчатского края. Заметили млекопитающих в бухте Ольга Кроноцкого залива, неподалеку от кордона «Кроноки». Об этом рассказали сотрудники Кроноцкого государственного заповедника.
По словам специалистов, раньше в бухте Ольга эти млекопитающие не задерживались. Останавливались они там только для того, чтобы подкрепиться и передохнуть на своем пути к Сахалину. Однако ситуация резко изменилась. Как показали последние исследования, теперь большинство молодых серых китов остаются в Кроноцком заливе не только на лето, но и на осень. Некоторые дожидаются своих старших товарищей около года, а после отправляются в плавание уже вместе с ними.
В первых числах ноября резвящиеся серые киты попали в объектив камеры инспектора заповедника Анны Елисеевой. Она поделилась необычными кадрами в социальных сетях.
ПО ТЕМЕ:
«Привет, красавица»: кит сопроводил лодку в столице Приморья
Любознательное животное нырнуло под судно моряков ТОФ во время регаты во Владивостоке (подробнее…)
Специалисты ТИНРО рассказали, почему серый кит оказался у берегов Приморья
Вообще различные морские млекопитающие – не редкость для акватории Японского моря (подробнее…)
Измученного дельфина спасли от смерти неравнодушные жители Камчатки
Млекопитающее долго билось в конвульсиях на суше (подробнее…)
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.