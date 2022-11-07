Величественные серые киты приплыли в акваторию Камчатки

Удивительные кадры появились в социальных сетях. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Серые киты поразили масштабом и красотой жителей Камчатского края. Заметили млекопитающих в бухте Ольга Кроноцкого залива, неподалеку от кордона «Кроноки». Об этом рассказали сотрудники Кроноцкого государственного заповедника.

По словам специалистов, раньше в бухте Ольга эти млекопитающие не задерживались. Останавливались они там только для того, чтобы подкрепиться и передохнуть на своем пути к Сахалину. Однако ситуация резко изменилась. Как показали последние исследования, теперь большинство молодых серых китов остаются в Кроноцком заливе не только на лето, но и на осень. Некоторые дожидаются своих старших товарищей около года, а после отправляются в плавание уже вместе с ними.

В первых числах ноября резвящиеся серые киты попали в объектив камеры инспектора заповедника Анны Елисеевой. Она поделилась необычными кадрами в социальных сетях.

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