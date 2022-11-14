Молодой режиссер рассказал, умирает ли кинематограф во Владивостоке

В последнее время в дальневосточной столице все чаще и чаще делают различные фильмы. Фото: Вадим ПОПОВ

Сфера производства и распространения кино во Владивостоке в последние годы набирает значительные обороты. Однако распространенным среди жителей города у моря остается представление о том, что создание кино здесь это что-то из области фантастики. Местный режиссер Даниил Гончаров опроверг этот стереотип. Создав за последние 13 лет одиннадцать короткометражных и один полнометражный фильм, регулярно участвуя и побеждая в кинофестивалях, он поделился с корреспондентом «Комсомольской правды – Владивосток» работой «кухни» изнутри.

Даниил Гончаров. Фото: Мия Такамацу // предоставлено собеседником

– Какие проекты ты ведешь сейчас?

– Сейчас занимаюсь фестивальным продвижением своей короткометражной картины «Здравствуй, брат» 2022 года. Отправил на согласование сценарий музыкального клипа, мне хочется проявить себя не только как кинорежиссера. Как раз недавно вместе с режиссером Юлией Щербаковой и продюсером Ильей Чистовым закончили съемки короткого метра «Квартал дракона». Кстати, мы с Юлей победили в питчинге (презентация проекта для нахождения инвесторов) для местных режиссеров от АНО «Центр развития кинематографа» и получили поддержку.

Если говорить о личных творческих проектах, то сейчас пишу сценарий короткометражки «Безбилетник» о студенте, который подрабатывает билетером в театре. Помогаю филологу и лектору Максиму Жуку с монтажом проекта о писателях и местах, связанных с ними.

– Ты много лет варишься в среде местных кинематографистов. Как поживает сфера?

– Недавно появилась интересная инициатива – «Киноприм Продакшн» от АНО «Кино Приморья». Спасибо организатору проекта Илье Федорову за развитие такого направления. Это дает возможность людям, которые хотят снимать кино, сформировать цех, комьюнити. Направлению всего год, но у них уже за плечами несколько отснятых фильмов, проведенные кинокурсы. Более опытные кинематографисты проводят мастер-классы для менее опытных. Ребята и снимают, и обучают. Это воодушевляет. Для кино важна команда единомышленников.

Кстати об этом, последние пару-тройку лет во Владивостоке есть тенденция кино-формирования. АНО «Центр развития кинематографа» и «Киноприм» периодически проводят питчинги. Ты можешь прийти хоть с улицы с концепцией или сценарием и тебе дадут возможность посоревноваться – помогут с командой, техникой.

В конце концов, есть Кинокомиссия, которая оказывает содействие приезжим кинематографистам. С технической точки зрения возможность делать кино в 4К появилась давно.

– Администрация города как-то содействует развитию?

– Содействует. Как раз питчинг от Центра развития кинематографа финансировался администрацией Владивостока. К финансированию презентаций от «Киноприм Продакшн» привлекали Фонд президентских грантов. Государственная поддержка фрагментарно проявляется благодаря инициативам местных ребят, которые хотят создать здесь сообщество.

– Недавно ты сам представлял свои фильмы на «Меридианах Тихого». Расскажи про этот опыт.

– На фестивале показали два моих фильма: «Земля леопарда. 10 лет» и «Когда пиво заканчивается». Второй – участник введенной в этом году лаборатории дебютов. «Меридианы Тихого» дали новичкам возможность принять участие в кинофестивале и устроили паблик-ток с московским режиссером. Я в этом городе сделал кино, кинофестиваль здесь же показал фильм людям. Это опыт сбывшейся мечты.

– Но лаборатория дебютов – ведь это не все нововведения «Меридианов»? Недавно пошли слухи о потере фестивалем статуса международного.

– По официальной версии, все изменения пока заключаются только в изменении частоты проведения мероприятия. Теперь он будет проходить раз в два года. Была неподтвержденная информация о том, фестиваль постепенно будет утрачивать статус международного. Это неправда. В этом году в конкурсе были фильмы из Индии, Японии, Макао, Мексики. Вне конкурса – картины из Франции, США. Да, наблюдались проблемы с некоторыми зарубежными лентами, часть режиссеров отказывалась от участия. Но мне кажется, международности ничего не угрожает.

Американский актер Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук на церемонии закрытия 16-го фестиваля «Меридианы Тихого». Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

– Были ли у тебя проблемы с участием в фестивалях из-за геополитической обстановки?

– Я еще не получил ни одного отказа, официально основанного на такой причине. Организаторы просто отказывают, они имеют право не сообщать такое. Все что мне остается – обходить все блокировки, которые как раз и составляют основную трудность, ведь не всегда удается оплачивать так называемый entry fee из-за ухода Visa и MasterCard. Но надеюсь, возможность высказываться через язык кино останется.

– Можешь посоветовать человеку, уставшего от мейнстрима места во Владивостоке, где можно посмотреть нетривиальное кино?

– В городе есть несколько киноклубов. В кинотеатре «Уссури» по понедельникам показывают мировую классику. Там я в юности открыл целый космос авторского кино. Также есть киноклуб «Ориент» на Пушкинской, в Приморском краевом центре народной культуры. Там по средам проходят кинопоказы в 19:00, это совсем другое кино, необязательно классика, может быть что-то нишевое. В книжном магазине «Игра слов» периодически организуют показы и лекции. Могу посоветовать клуб «Зеркало» в библиотеке Горького по четвергам в 18:00, его ведет киножурналист, кинообозреватель Сергей Сысойкин.

В этих местах организаторы сориентируют, что можно еще посмотреть. Это опять же про общение, возможность найти таких же синефилов, как ты.

– Когда ты проводишь кинопоказы, снимаешь фильмы, какие отзывы ты получаешь?

– Я чувствую, что занимаюсь этим не зря, потому что, как правило, находится зритель, даже если это единицы. Это люди, которые посмотрели мой фильм, и он им откликнулся. В кинотеатре «Москва» не так давно был один показ моего фильма. У меня была возможность послушать реакцию зала – люди смеялись, никто не встал и не вышел, аудитория осталась поговорить. Они действительно пытаются в него проникнуть, понять, как работает кино. Такой диалог ценен. Люди пытаются анализировать фильм и вступать с ним в диалог.

Пускай приходит человек семь, но они реагируют на происходящее на экране, делятся впечатлениями, пытаются понять, а не закрываются. Эта заинтересованность есть, но такого зрителя немного.

В кадре – съемки фильма «Владивосток». Фото: Вадим ПОПОВ

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