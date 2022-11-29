Во Владивостоке с косогора во двор жилого дома слетел автомобиль

Последствия ДТП. Фото: Алина БОЖКО. Фото: КП – Владивосток

Огромное количество аварий произошло во Владивостоке за прошедшие сутки. Биться машины начали еще с понедельника, 28 ноября. После того, как на дальневосточную столицу обрушился снег с дождем, дороги покрылись ледяной коркой. И если центральные трассы в городе, как отчиталась местная администрация, почищены, то ситуация во дворах жилых домов крайне тяжелая. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Несмотря на то, что на расчистке тротуаров и дворов от наледи во Владивостоке задействованы 238 человек, обстановка там оставляет желать лучшего. Днем во вторник, 29 ноября, во дворе дома по улице Талалихина, 2, и вовсе произошло ЧП. Началось все, кстати, с ночи: белая Toyota Caldina, водитель которой не смог преодолеть крутой и скользкий спуск, вылетела с трассы на газон. Так автомобиль стоял до наступления рассвета, пока другой смельчак не решился покорить ледяную дорогу.

Водитель за рулем Honda Fit Shuttle также не справился с управлением транспорта, и машину просто потащило по трассе. Происходящее можно сравнить с игрой в боулинг – шофер «Хонды» явно выбил страйк. «Фит» угодил прямо в «Калдину», а та, в свою очередь, и вовсе вылетела с косогора во двор жилого дома. Только чудом удалось избежать серьезной трагедии: в этот момент во дворе никого не было.

По предварительной информации, никто не пострадал. на момент публикации материала водителя Toyota Caldina найти пока еще не удалось. Разбираться в обстоятельствах случившегося теперь предстоит компетентным органам.

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