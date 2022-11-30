Камчатка знаменита своими вулканами и горами. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Камчатка привлекает туристов со всего мира своей удивительной природой. Это одно из немногих мест на Земле, где ее почти не тронула рука человека. Особое внимание уделяют горам Камчатского края, ведь они «предлагают» широкий выбор возможностей для путешественников: от пеших прогулок и купаний в горячих источниках, до фрирайда на лыжах и сноуборде. «Комсомольская правда – Владивосток» подготовила ТОП-5 самых впечатляющих и причудливых вершин региона.

ПОЛЕННИЦА

Гора охраняется ЮНЕСКО, как всемирный памятник природного наследия. Необычная и невысокая, но порода ее очень хрупка, поэтому стоит быть осторожнее при подъеме.

В общем возвышенность напоминает треугольник из кирпичей или поленницу аккуратно сложенных «каменных» дров, которые образовались много лет назад вследствие извержения вулкана Безымянный – массив магмы при остывании был расколот на мелкие столбики и, падая к подножию, образовал груда блоков. Внизу, на траве, из камней можно выложить свой лозунг или слово.

ГОРЯЧАЯ, 621

Расположена между реками Паратунка и Карымшина. С пика горы открывается потрясающий панорамный вид. Вниз от вершины много разнообразной растительности – каменная береза, рябина, а также густые заросли кедрового и ольхового стланика.

Восточный склон горы затянут пеленой пара, поднимающегося с источников реки Паратунки – в долине их более 16, которые поднимаются на поверхность и дают начало трем ручьям с температурой воды от 39 до 70 градусов, отсюда и название горы – «Горячая».

ЗАЙКИН МЫС, 948

Региональный памятник природы и геологический «музей», с рядом тектонических нарушений земной коры, выполняющий важные функции по инфильтративному питанию всеми известных Паратунских термальных лечебных источников.

Еще одной особенностью является и то, что на Зайкином Мысе произрастают венерин башмачок крупноцветковый и венерин башмачок «Ятабе», которые занесены в Красную Книгу России.

Достаточно популярное место, как для туристов, так и для местных жителей.

ВЕРБЛЮД, 1200

Одна из самых легкодоступных вершин Камчатского края, включенная в территорию Налычевского природного парка – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гора представляет небольшой скальный массив с двумя вершинами, которые образовались из-за извержения вулкана Авачинский. Кстати, у нее есть и второе название – Двугорбая.

На вершине экструзии Верблюд установили Знамя Победы. Фото: Михаил ПЕШКОВ // Сеть природных парков «Вулканы Камчатки»

По пути можно встретить забавных и дружелюбных сусликов-евражек и обилие растительности. С самой вершины вам откроется потрясающий вид на вулканы Авачинский и Корякский.

Суслик евражка. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

ОСТРАЯ, 1233

Излюбленное место для туристов. В летнее время на Острую приезжают, чтобы подняться на вершину и полюбоваться чарующими видами, а в зимнее – покататься на лыжах и сноуборде. В ясную погоду можно наблюдать вулканы Вилючинский и Горелый, а также окрестности реки Паратунки.

К тому же у вершины есть выходы кварца в породе, что с геологической точки зрения очень интересное явление.

Добавим, в сентябре 2021 года на склоне горы разбился вертолет Ка-27, вылетевший на тренировку из военной части в Елизово.

Если вы были в этом месте и у вас есть крутые снимки, присылайте нам, авторство укажем. Варианты связи с редакцией указаны ниже.

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