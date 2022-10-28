Во Владивостоке увековечат память главного редактора «Комсомольской правды»

Владимир Сунгоркин скончался на 69-м году жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На доме №40 по улице Бестужева, где во Владивостоке когда-то жил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин установят памятную доску. Инициативу поддержал глава города Константин Шестаков.

– Благодарен землякам и вижу в этом единодушии стремление укреплять и сохранять историю великого дальневосточного города, нашего Владивостока. Спасибо! – выразил слова благодарности мэр Владивостока.

С ходатайством от имени депутатов думы Владивостока выступил Андрей Брик. Стоит отметить, что на этом доме в 2017 году установили мемориальную доску в честь основателя приморского краевого совета ветеранов войны и труда Константина Кравченко.

Напомним, Владимир Сунгоркин скончался на 69-м году жизни. Главный редактор «Комсомолки» отправился через Приморье, цель – проехать на автомобилях две тысячи километров по следам Владимира Клавдиевича Арсеньева. Экспедиция была приурочена к 150-летию со дня рождения великого путешественника и исследователя, а маршрут должен был быть следующим: Владивосток – Чугуевка – Кавалерово – Дальнегорск – Терней, река Амгу – Мельничное – Дальнереченск – Хабаровск.

Команда успела преодолеть половину пути, не помешал даже прошедший в Приморье тайфун, который размыл дороги. 14 сентября из глубины региона поступили тревожные вести – у Владимира Николаевича случился инсульт. Через некоторое время стало известно, что он скончался. Трагедия произошла в селе Мельничное Красноармейского района.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с близкими людьми Владимира Николаевича, все они поделились теплыми воспоминаниями об этом удивительном талантливом человеке. Нам рассказали о студенте Вове, товарище Володе и просто о хорошем человеке Владимире, который навсегда останется в памяти тех, кто когда-то его знал.

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