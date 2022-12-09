Хоккеисты «Адмирала» показали хороший результат. Фото: ХК «Адмирал»

Неповторимая схватка между «Адмиралом» и «Амуром» прошла в четверг, 8 декабря, в Хабаровске. Дальневосточное дерби набирает обороты, ведь «моряки» после нескольких поражений подряд сумели отыграться. Матч прошел в рамках Континентальной хоккейной лиги, а итоговые цифры на табло гласили – 3:1. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала».

Несмотря на исход двух последних игр, болельщики верили в приморскую команду. Даже те, кто не смог отправиться на матч, следили за игрой из владивостокского кинотеатра Океан IMAX. Площадка объединила более 400 фанатов, но еще больший шквал оваций доносился с трибун «Платинум Арены» – 5326 зрителей.

Болельщики верили в успех любимой команды. Фото: ХК «Адмирал»

«Распечатать» ворота удалось «морякам» в конце первого периода. Филигранным ударом отличился Александр Шевченко. Сравнять шансы на победу хабаровские спортсмены смогли сразу же. Спустя минуту Станислав Бочаров метнул шайбу в ворота Никиты Серебрякова. Закончился период счетом 1:1.

Вратарь «Адмирала». Фото: ХК «Адмирал»

Несмотря на сильнейшее противостояние и напор хабаровчан, вывел приморскую команду вперед Николай Чебыкин. Помогали спортсмену совершить маневр Антон Берлев и Александр Шевченко. «Амур» не переставал терять надежду и продолжал атаковать ворота голкипера «Адмирала». Никита Серебряков, в свою очередь, твердо держал оборону, отбивался от нападок и показывал феноменальную игру. Не зря вратаря вызвали в Сборную России на кубок Первого канала.

Приморские спортсмены поборились с «Амуром». Фото: ХК «Адмирал»

В преддверии финального свистка хабаровская команда попыталась сравнять счет и вновь сняла вратаря. Однако второй раз этот трюк не сработал. Рудольф Червени пронзил шайбой пустые ворота соперника на последних секундах матча. Итоговый счет – 3:1.

– Рад, что выиграли здесь. Считаю, что сегодня мы играли в хороший хоккей. Терпение и дисциплина были на высоком уровне. Самоотдача, то, что надо в таких матчах, чтобы побеждать. С хорошим настроением уходим на короткий отпуск. Ребята заслужили, заработали. Отдельное спасибо нашим болельщикам на такую поддержку два дня. Их было слышно, спасибо им большое. Ребят и болельщиков с победой, – сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Матч прошел 8 декабря в Хабаровске. Фото: ХК «Адмирал»

Приморские хоккеисты вернули команду на четвертое место в Восточной конференции, набрав 49 очков. «Моряки» смогли обойти одного из сильнейших противников – «Салават Юлаев».

ПО ТЕМЕ:

«Адмирал» второй раз подряд проиграл «Амуру»

Закончился матч счетом 2:3 в пользу хабаровчан (подробнее)

«Адмирал» уступил «Амуру» на домашнем матче во Владивостоке

Итогом игры стал счет 0:2 в пользу соперника (подробнее)

Хоккейная команда «Адмирал» из Владивостока одержала победу над «Салаватом Юлаевым»

Победу дальневосточной команде на второй минуте овертайма принес Евгений Грачев (подробнее)

Расписание домашних игр хоккейного клуба «Адмирал» в рамках турнира КХЛ 2022-2023 во Владивостоке

«Комсомолка» публикует полное расписание игр «Адмирала», которые пройдут на льду в «Фетисов Арене» (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.