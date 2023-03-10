Во Владивостоке прекратили работу два крупных торговых центра на Спортивной

Что теперь будет с одним из самых крупных рынков Владивостока? Фото: Артем КИЛЬКИН

Деятельность торговых центров «Союз» и «Гранд» во Владивостоке прекращена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Приморскому краю. Кажется, что история многострадальных зданий подходит к концу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Исполнительное производство о запрете ООО «Буше» эксплуатации зданий торговых центров находится в отделении судебных приставов по Владивостоку. Немногим ранее суд удовлетворил иск прокурора Ленинского района и признал эти объекты самовольно возведенными. Таким образом, ООО «Буше» обязали снести здания – они якобы представляют угрозу жизни и здоровью граждан.

Ходатайство прокурора о запрете эксплуатации суд тоже удовлетворил. Но это не помешало торговым точкам продолжить работу. И это даже несмотря на то, что директора ООО «Буше» предупредили о возможной уголовной ответственности по факту неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта, ТЦ так и не закрылись, пока к делу не подключились специалисты.

На входы в здания наложены пломбы и печати, должностные лица каждый день контролируют исполнение требований и пресекают противоправные действия со стороны должника и других лиц, которые теперь незаконно пытаются попасть в помещения.

Напомним, что оба объекта принадлежат небезызвестному криминальному авторитету Александру Ясину – создателю банды. Совсем недавно во Владивостоке арестовали нескольких его предполагаемых подельников.

Что теперь будет с одним из самых крупных рынков Владивостока? Редакция продолжит следить за развитием событий.

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