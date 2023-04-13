Усть-Камчатский отмывают от пепла: как спасатели устраняют последствия извержения вулкана Шивелуч

Спасатели промывают социально значимые здания, например, больницы. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Вулкан Шивелуч, который извергнулся на Камчатке 11 апреля, превратил пейзажи в настоящие постапокалиптические кадры из фильмов. Ближайшие населенные пункты оказались усеяны слоем пепла, из-за чего жителям рекомендовали не выходить из домов и не открывать окна. Спасатели МЧС и пожарные КГКУ «ЦОД» отправились в поселок Ключи, чтобы расчистить социально-значимые объекты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Из поселка Раздольного Елизовского района в Ключи отправились 20 сотрудник Камчатского спасательного центра МЧС России вместе с самосвалами, экскаваторами, фронтальными и мини-погрузчиками.

В состав спецтехники вошли самосвалы, экскаваторы, фронтальные и мини-погрузчики. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

До приезда спасателей очисткой социально-значимых объектов от снега занимались подрядные организации. Позже к ним присоединились не только сотрудники МЧС, но и пожарные КГКУ «ЦОД». Специалисты проводят работы в районной больнице, где промывают фасад здания, особенно хирургический корпус и родильное отделение. По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, будет производиться поэтапная расчистка и вывоз на заранее подготовленные полигоны.

Группа спасателей со спецтехникой отправляется в Ключи. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Накануне в поселок доставили газоанализаторы (измерительный прибор, анализатор для определения качественного или количественного состава смесей газов – Прим. ред.), с помощью которые можно контролировать экологическую обстановку.

Спецтехника очищает улицы от снега с пеплом. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Во вторник, 12 апреля, спасатели посещали малоподвижных и социально незащищенных жителей, раздавали им маски и воду, эта работа продолжается и 13 числа. В поселке работают не только сотрудники МЧС и КГКУ «ЦОД», но и Роспотребнадзора, Минздрава.

Жителям продолжают выдавать защитные маски. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На сегодняшний день код авиационной опасности для Шивелуча снижен с «красного» до «оранжевого». Спасатели рекомендуют жителям и гостям края не посещать вулкан и его окрестности на расстоянии не менее 25 километров от исполина.

Шивелучу присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Напомним, что извержение вулкана на Камчатке произошло 11 апреля примерно в 1:00 (по камчатскому времени), максимальной фазы он достиг 5:44. Исполин выбросил огромное пепловое облако, «осадки» которого усыпали ближайшие населенные пункты: Ключи, Майское, Козыревск. Некоторые решили поразвлекаться с серым «снегом», лепили пепловиков и делали ангелов.

Гостям рекомендуют не приближаться к вулкану. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В среду, 12 апреля, спасатели организовали подвоз воды, а медики осматривали людей с бронхолегочными заболеваниями.

По словам директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, максимальная фаза активности исполина позади, но угроза пеплопада не минует жителей. «Осадки» будут оседать на деревьях и кустах. Синоптики считают, что приближающийся циклон улучшит ситуацию.

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