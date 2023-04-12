Ученые продолжают следить за вулканом. Фото: tekegram-канал @s_volcanology.

Прошли сутки с тех пор, как на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. 11 апреля он выбросил огромное пепловое облако, шлейф которого распространился на ближайшие населенные пункты. Некогда белый снег, укрывающий дороги и машины, превратился в серую массу. Лишь вечером 12 апреля пеплопад прекратился, хотя вулкан выбросил еще три столба пепла высотою до 10 тысяч метров. Публикуем последние новости об извержении Шивелуча на утро 13 апреля и рассказываем, как власти и спасатели собираются защитить жителей от последствий катаклизма.

Извержение вулкана Шивелуч продолжается: три выброса пепла за день

Как считает директор института вулканолога и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, максимальная фаза активности исполина позади, но угроза пеплопада не минует жителей. По оценкам ученым, это сильнейший подобный катаклизм за последние 60 лет. Поселок Ключи оказался почти погребен под слоем серо-бурых «осадков».

– Пепел будет находиться в атмосфере достаточно продолжительное время и будет оседать на деревьях, кустах, земле в виде переметов.

В среду, 12 апреля, вулкан до сих пор извергался и выбрасывал пепел – в сумме насчитали три массивных «выхлопа». Первый серый столб ученые зафиксировали утром, в 10:10, его высота составила 10 километров, второй – около 12:54 (до 8 километров), а третий – в 18:19 (до 6 километров).

В среду, 12 апреля, вулкан три раза выбросил столбы пепла. Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «ЕГС РАН».

Как рассказал зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский, больше всего пепла находится в лесах, сложная обстановка наблюдается в поселке Козыревск, слой серого «снега» здесь достигает 6-8 сантиметров, и в Ключах – толщина составляет 11 сантиметров, а в местах передувов доходит до 20. Пепел распространился на расстояние в примерно 500 километров на 12 апреля.

Толщина слоя пепла в некоторых местах достигает 20 сантиметров. Фото: Правительство Камчатского края

Жителям и гостям полуострова рекомендуют воздержаться от поездок к Шивелучу. Министерство туризма края призывает всех гостей региона придерживаться советов.

Пепел может выпасть и в других районах края. Фото: Правительство Камчатского края

Опасность выпадения пепла после извержения вулкана для людей

В крае продолжают ликвидировать последствия извержения, а жителям рекомендовано не открывать окна и не выходить на улицу. С самого утра сотрудники МЧС России по Камчатке подвозят воду и защитные маски нуждающимся. Респираторами всех снабжали военные и спасатели. К спасателям и специалистам ЦОД присоединились и медики Усть-Камчатского района. В первую очередь, врачи посетили людей с бронхолегочными заболеваниями, которые тяжело переносят пеплопады.

Медработники осматривают людей с бронхолегочными заболеваниями. Фото: Правительство Камчатского края

Продолжаются работы по ликвидации снега и пепла с территорий социальных объектов, а Сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в лаборатории регионального Роспотребнадзора исследуют пробы воды и воздуха. Также стоит отметить, что в поселках Усть-Камчатского района закрыты школы и детские сады, учеников и воспитанников предложили перевести на дистанционный режим на десять дней. Глава муниципалитета Олег Бондаренко, напомнил, ахнул, приехав на место. Пока что не до учебы.

Спасатели навещают малоподвижных жителей, привозят им воду и маски. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Когда закончится извержение вулкана Шивелуч и выбросы пепла: прогнозы специалистов

Техника прибыла на помощь. Фото: правительство Камчатки

В ближайшие дни в районе ожидается циклон, который принесет с собой обильный снегопад. По словам синоптиков, вихри будет препятствовать распространению пепла, поэтому ожидается снижение подобных осадков.

Точных дат, когда все закончится, вулканологи не дают. В пресс-службе правительства Камчатки добавили, все еще не исключено, что пепел выпадет в населенных пунктах Быстринского, Елизовского, Тигильского районов и Петропавловске- Камчатском. Есть и хорошие новости: основные фазы извержений вулканов Шивелуч и Безымянный закончились. Повторений не произойдет в ближайшие месяцы, а возможно и годы, считает Алексей Озеров. Снег, к тому же, накроет пепел, поэтому последний будет менее вредным для жителей.

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