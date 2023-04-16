Депутат госдумы от Приморья отозвал скандальный законопроект об упрощении ООПТ

Против законопроекта выступали неравнодушные экологи. Фото: Александр ВАРШАВСКИЙ Фото: "КП" Архив

После митингов и петиций против закона об упразднении охраняемых территорий депутат Государственной думы от Приморского края Виктор Пинский отозвал рассмотрение в нижней палате данный документ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В начале лета 2019 года парламентарии во втором и третьем чтении приняли закон 556-КЗ, который позволял краевой власти менять границы особо охраняемых природных территорий Приморья. Также местные власти могли исключать из заповедников земли и водные объекты, если они необходимы для «реализации национальных целей и стратегических задач.

Экологи и активисты не могли смириться с такими изменениями, люди не раз организовывали протестные митинги. На одну из протестных акций в столицу Дальнего Востока даже приезжал канадец Майкл Бэйли - представитель международной организации «Гринпис».

В закон вносили коррективы. В 2021 году судебная коллегия заявила, что решения об изменении границ и упразднении ООПТ регионального значения требуют соблюдения положений части 6 статьи 2 федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях».

Также для изменения границ или упразднения ООПТ необходимо было получить согласие федеральных органов исполнительной власти в области обороны страны и безопасности государства, если в границах этих территорий будут находиться земли и другие природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Пока законопроект отозвали, но в ближайшее время его отправят на доработку.

Напомним, что тем времнем родной брат депутата директор филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС Олег Пинский находится в СИЗО. По версии следствия, он вместе с участниками ОПГ, состоящей из чиновников и юристов Росреестра и ППК «Роскадастр», присваивали себе земельные участки, подделывая документы. Также с мая 2022 года по март 2023 года фигурант без договора аренды предоставил коммерческой компании помещение на Бородинской.

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