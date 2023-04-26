Драку снимала толпа подростков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке ученица 58 школы повредила позвоночник своей одноклассницы. В социальных сетях появилась версия, что кто-то из девочек начал оскорблять маму соперницу. На драку пришла посмотреть толпа зевак, кто-то из них залил в социальные сети видео, на котором видно, как девочку в белой кофте бьет ногами по голове и таскает за волосы ее ровесница. Полиция уже занимается проверкой по факту случившегося и устанавливает детали, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе городского управления МВД.

Так было всегда?

«КП» пыталась дозвониться в школу, но пока там никто не берет трубки. А тем временем бывшие выпускники этого учебного учреждения пишут в комментариях под видеороликом, что подобные разборки здесь были всегда, вот только раньше лежачих не били.

– Самое страшное, что другие дети пришли на это посмотреть, как на развлечение. Никто не попытался разнять девочек, или хотя бы позвать старших, – пишут приморцы.

Редакция ждет комментарий от минздрава, чтобы узнать о состоянии пострадавшей. По предварительной информации, у девочки травмирован позвоночник. Приморцы переживают, что подобные эпизоды – не редкость.

Вспышка детской агрессии

Случаи детского и подросткового насилия участились это весной. Достается не только школьникам, но и взрослым. «Комсомолка» рассказывала, что ради популярного тренда в соцсетях толпа малолетних хулиганов избила женщину и сняла все это на видео. Очередной скандал с подростковой жестокостью произошел в МБОУ СОШ №64. Группа школьников избила 11-летнего мальчика под музыку.

Что не так со всеми этими детьми? Корреспондент редакции пообщался с психологами из АНО «Центр когнитивной психологии», чтобы узнать, почему же подросткам важно выкладывать глумления в интернет. По словам специалистов, школьники всегда более уязвимы перед эмоциями, в том числе – гневом. Это вовсе не новая история, просто благодаря развитию технологий это происходит у нас «прямо перед глазами». Таких случаев всегда было достаточно много, ранее они были более скрытными, сейчас как вид самоутверждения это стало более заметным.

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