«А как вы хотели?»: в Приморье школьники травят своего одноклассника из-за трещины на телефоне

Женщина рассказала последствия драки подростков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мама одного из учеников МБОУ СОШ №1 Артема рассказала, что ее сыну ежедневно поступают угрозы от одноклассников после случая на перемене. По словам женщины, мальчик менял стулья и случайно задел чужой телефон, по экрану пошла трещина. За это через несколько дней его избила группа подростков, они же разбили ему сотовый в школьном туалете, умудрившись снять все на камеру. Жительница Артема не знает, что делать, уверяет, что родителям хулиганов глубоко все равно на то, что творит их чадо, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– При разговоре в чате с родителями мальчика, у которого пострадал телефон, его мама заявила: «А как Вы хотели?», – поделилась мать пострадавшего школьника.

Женщина рассказала последствия драки, у ее сына разорвана губа, по сей день мальчику угрожают. В МБОУ СОШ №1 «КП» отказались комментировать ситуацию, а трубку бросили. Поэтому неизвестно, провели ли хоть какую-то беседу с учениками и родителями. Но стоит отметить, что в своем сообщении мама пострадавшего не пишет гневных комментариев в сторону учителей.

Подростки очень эмоциональны, возможно, между мальчиками в тот день произошла ссора из-за трещины на телефоне. Может быть ребенок не извинился перед своим одноклассником. А может, школьнику показалось, что извинений недостаточно, и он захотел решить проблему силой.

На данный момент неизвестен и возраст ребят, но судя по видео, им по 12-13 лет. Редакция продолжит следить за развитием событий. Напомним, что ранее психологи рассказали «Комсомолке», почему подросткам так важно выкладывать глумления над сверстниками в социальные сети. Одни из причин – дети берут манеру поведения со своих родителей, либо хотят самоутвердиться за счет того, кто слабее их.

Напомним, этой весной участились случаи, когда подростки избивают и обижают других детей. Так, например, группа школьников избила 11-летнего мальчика. Все это дети запечатлели на видео, которое, конечно, позже оказалось в популярной соцсети.

Также в жестокие игры невольно оказываются замешаны и взрослые. В Большом Камне толпа школьников избила женщину, ради тренда в интернете.

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