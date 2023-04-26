«Давай, ударь меня за свою мать»: с чего началась жестокая драка школьниц под аплодисменты толпы в Приморье

Конфликт начался из-за оскорблений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке произошла жестокая драка между ученицами 58 школы. Источник, приближенный к ситуации, рассказал редакции, что зачинщица конфликта учится в 8 классе. «Она была пьяная, у нее проблемы с агрессией, все проблемы решает физическим насилием» – так описал зачинщицу конфликта наш собеседник. После случившегося у пострадавшей 13-летней Лизы (имя здесь и далее изменено) выявили сотрясение мозга, также ей, возможно, повредили позвоночник, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ПОДРОБНОСТИ КОНФЛИКТА ШКОЛЬНИЦ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

«КП» попыталась разобраться, что же произошло между одноклассницами, но до директора школы так и не удалось дозвониться. По версии очевидцев, Настя оскорбляла маму Лизы, провоцируя ее на конфликт. Кто-то из толпы зевак, пришедшей посмотреть на своеобразное жестокое шоу для подростков, опубликовал в соцсетях видео драки. Настя (в черном), покрыла матом Лизу (в белом), оскорбляла ее родных и выкрикивала: «Ну, давай, ударь меня за свою мать!». Выражения школьница особо не выбирала, речь сопровождали сплошные нецензурные слова.

– Настя из неблагополучной семьи, у нее проблемы с матерью. Произошел конфликт, вероятнее всего, в ходе которого она продолжила оскорблять Лизу и ее маму. Сама же восьмиклассница провоцировала девочку на ответные действия. Не знаю, где девочка сейчас. Вероятнее всего, в больнице с сотрясением мозга, – сообщили «КП».

ЧТО С ПОСТРАДАВШЕЙ?

Стоит отметить, в минздраве Приморского края редакции рассказали, что ни в одну больницу пациентка в возрасте 13 лет с сотрясением или поврежденным позвоночником не поступал. Хотя именно эти диагнозы приписывали Лизе, распространяя злосчастный видеоролик по социальным сетям. И в это легко поверить, ведь зачинщица конфликта пинала одноклассницу ногами по голове и таскала по земле за волосы. Официальных комментариев о состоянии девочки не последовало.

Источник также сообщил, что восьмиклассница спокойно продолжает ходить в школу. Выпускники учебного учреждения пишут комментарии, что в стенах этого учебного заведения решать конфликты драками – нормальная практика. Раньше просто все это не снимали на камеры, делали втайне от учителей.

Ситуацией заинтересовалась полиция. Привлечены инспекторы ПДН.

Напомним, ранее редакция обращалась за комментарием к психологам из АНО «Центр когнитивной психологии» и медцентра ДВФУ. Специалисты объяснили, почему подростки так себя ведут. Существуют факторы, которые могут увеличивать риск проявления насилия. Дети из семей, в которых оно происходит, чаще могут прибегнуть к такому поведению в будущем. Оказываясь в таком уязвимом положении, подросток выбирает агрессию как простой способ выразить свои чувства. Кроме того, проявление силы может представляться ребенку удобным трамплином для повышения собственного авторитета в глазах сверстников.

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