В стиле Камчатки: в окрестностях вулкана Шивелуч зафиксировали за сутки 15 землетрясений

Все толчки происходили на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В районе вулкана Шивелуч, который совсем недавно выбросил огромное пепловое облако, за сутки зафиксировали 15 землетрясений. Кажется, что это огромная цифра, но так ли это на самом деле, и какие последствия принесли эти природные явления, рассказали в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю «Комсомольской правде – Дальний Восток».

Оказывается, для Камчатки это далеко не нонсенс. Например, в 2013 годом было зафиксировано 20 землетрясений всего за четыре часа. В домах качались люстры, в шкафах звенела посуда. Что же произошло на этот раз.

– Абсолютно все 15 землетрясений неощущаемые. Никто не обращался за помощью, разрушений нет. Об угрозе цунами тоже речи не идет. 15 и даже 20 землетрясений в одной или нескольких точках на Камчатке не нонсенс, – сообщили в ведомстве.

Все толчки происходили на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда – 4,2. Последний толчок зарегистрировали в 16:41 по местному времени (07:41 по Москве). Очаг залегал на глубине 3,9 километра.

Сулит ли это очередному извержению пока сказать сложно, редакция ждет ответа от специалистов Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Но стоит отметить, что 17 апреля ученые института вулканологии и сейсмологии рассмотрели образцы пепла вулканов Шивелуч и Безымянного, уровень радиоактивного излучения не превысил нормы. Несмотря на это в трех населенных пунктах ввели режим ЧС.

Напомним, извержение вулкана началось в ночь на 11 апреля. «Комсомолка» описывала хронологию в отдельном материале. Сначала жители Ключей увидели огромное облако дыма, которое закрыло солнце – затем начался пеплопад. Шлейф пепла распростерся на более чем 500 километров от вулкана Шивелуч.

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