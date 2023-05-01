Огромная вывеска «Мир! Труд! Май!» растянулась по длине Золотого моста во Владивостоке

Скриншот из видео. Фото: HARDКОРЮШКА.

Авторы нашумевшего ролика с Токаревским маяком снова громко заявили о себе. На этот раз в центре внимания оказался Золотой мост. По всей его длине растянулась вывеска «Мир! Труд! Май!». Все это ни что иное, как очередной анимационный шедевр от ребят-авторов Telegram-канала «HardКорюшка». Так авторы видео поздравили земляков с Первомаем. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Это уже второй ролик, который создали ребята. Как и в случае с первым, он тоже произвел фурор. На кадрах один из символов Владивостока – мост через бухту Золотой рог. Внезапно от моста к морю раскидывается огромное красное полотно во всю длину моста с праздничным лозунгом.

– Золотой мост во Владивостоке украсили в лучших традициях первомая! – шутят в своем Telegram-канале авторы ролика.

К слову, еще в прошлый раз ребята рассказали, что планируют продолжать создавать подобного рода видео, чтобы радовать приморцев к праздникам и напоминать в таком актуальном формате про значимые для нашей страны даты.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в 1 мая в дальневосточной столице появился свой абрикосовый сад. Глава города вместе с неравнодушными жителями высадил саженцы в районе развязки на фуникулере.

Старейший квас Приморья

Выяснилось, в каких регионах употребляют продукцию из нашего края (подробнее)

Мяса много не бывает

«Комсомолка» узнала, как и из чего производят местную колбасу и деликатесы, что лежат на прилавках (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.