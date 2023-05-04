Трясся и рыдал от боли: мальчик из Находки стал жертвой бездомных собак, которых подкармливают местные жители

Не менее 12 собак обитают на этой территории. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очередной случай нападения бездомных животных на человека произошел в Приморье. Чаще всего жертвами бродячих собак, как обычно, становятся дети. Вот и в этот раз свора напала на школьника. Местный житель успел снять только лишь малую часть «обидчиков» ребенка на видео, пока тот сидел на траве, трясся и рыдал от боли.

Все произошло на улице Всеволода Сбирцева, 29. Мальчик, судя по всему направлялся в школу, когда на него напали бездомные собаки, которые здесь обитают. Парень, который стал очевидцем происходящего, рассказал, что неравнодушные приморцы поставили здесь будку для собак и даже приезжают кормить их.

– А страдают от этого местные жители и дети, которые ходят в школу!

Дворняг много: четыре взрослые особи, три годовалые и пять щенков. Последние безобидны, но остальные часто ведут себя агрессивно. Вот и в этот раз жертвой псов стал школьник. Мужчина, услышав плач, направился к ребенку.

Рыжеволосый мальчик уже сидела на траве возле гаража, трясся и громко плакал. Ребенок очень сбивчиво пояснил, что собаки покусали его за обе ноги. Видно было, что у школьника самая настоящая истерика и огромный испуг.

Все это мужчина успел снять на видео, а после – отправил ролик в один из популярных местных пабликов «Виртуальная Находка». Интересно, даст ли это какой-нибудь результат? Может быть, после этого случая будку снесут, а собак отловят? Пока что эти вопросы остаются без ответа.

Не так давно здесь произошла еще одна подобная история. Стафф, гулявший без хозяина, покусал пятилетнего малыша за лицо. Ребенок пару дней находился в реанимации, врачи наложили не менее восьми швов. Пока папа отбивал сына, то сломал стаффу лапы – такой силы была хватка бойцовской собаки. После этого инцидентов заинтересовался приморский следком. По факту нападения бойцовской собаки на ребенка заведено уголовное дело, не исключено, что отвечать по закону будет владелец стаффа.

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