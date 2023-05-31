Летом прошлого года двое мужчин вынесли из банка 12 миллионов рублей. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Громкое ограбление в Лесозаводске, когда летом 2022 года неизвестные через дырку в полу обчистили офис АТБ и вынесли 12 миллионов рублей, продолжают расследовать. В конце года выяснилось, что злодей – неоднократно судимый за кражи, но попался он даже не на этом – его задержали за два эпизода насилия, причем над детьми. И все же вопросов в истории много: Кем был в обычной жизни грабитель? Где его подельник? Что произошло с похищенными деньгами, на часть из которых он купил себе кроссовер 2018 года? Материал «Комсомольской правды – Владивосток» прольет свет на эти и другие неизвестные моменты.

Ретроспектива

История с ограблением банка на улице Пушкинская, 34, в Лесозаводске все еще без жирной точки в конце. В ночь с 14 на 15 августа 2022 года дерзкие мужчины забрались в подвал дома, где располагается местное отделение Азиатско-Тихоокеанского банка, пробили огромную дыру в полу и вынесли из сейфа 12 миллионов рублей. До сих пор у многих в памяти то самое видео с моментом, как один из грабителей вылезает из-под стола в офисе, а затем уверенно замазывает краской камеры видеонаблюдения, словно он заранее знал, где они расположены.

То самое отделение банка. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

К слову, вызывает вопрос и одна «крохотная» деталь – как можно было не услышать, как сверлят бетонный пол? Это ведь невозможно сделать бесшумно, верно? Учитывая, что слышимость в подвале такая, как передавал наш корреспондент с места происшествия, что громкие работы под пятым подъездом можно услышать в первом… Не получается ли, что воры долго и упорно «втихаря» копали потолок подвала / пол банка? Но тогда почему никто не заметил, что неизвестные почти как на работу ходят в цокольное помещение?

Само ограбление произошло в промежутке с 23:00 до 01:00. В это время, когда финансовое учреждение уже не работает, на пост заступает охранное агентство. Когда в офисе началось движение, сработала сигнализация, однако приехавшие ЧОПовцы ничего подозрительного не обнаружили: дверь закрыта, внутри признаков чужих не заметно. Вероятно, подумали, что это очередная ложная тревога.

В общем, долгое время уголовное дело почти не двигалось с места, пока в декабре того же года приморские следователи не задержали 44-летнего Романа П. по подозрению в педофилии в отношении двух девочек-подростков. Правоохранители завели дела по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

И вдруг выясняется – этот человек причастен к громкому ограблению. Материалы по Лесозаводску от МВД передали СК, все дела объединили в одно производство. Как узнала «Комсомольская правда – Владивосток», сотрудники Следкома продолжают расследование, сейчас в работе два эпизода, какие именно – загадка.

Пока дело не дошло до суда, «главный» грабитель находится в СИЗО. В правоохранительных органах редакции рассказали, что его подельника отпустили под подписку о надлежащем поведении: видимо, у него нет такого темного прошлого, как у «товарища». И все же вопрос, как именно мужчины проникли в подвал, который был законопачен, а ключи хранились только у слесарей да у сотрудников управляющей компании, до сих пор актуален. Из-за этого момента, а также того факта, что преступникам было известно расположение камер, возникает подозрение – а они, случаем, не сотрудники АТБ? Главный антигерой точно нет, потому что «Комсомолке» стало известно, что Роман нигде официально не трудоустроен, а зарабатывал на жизнь ремонтом квартир и установкой пластиковых окон. Остаются или его подельник, или, например, знакомые работники банка, которые могли подсказать точные данные. Как именно авантюристы прознали такие важные детали, история пока умалчивает.

Видать, большой радости жить от заказа к заказу уже судимому мужчине не приносило. Как выяснилось, почти сразу после того, как «откинулся с зоны», он пошел на очередное преступление – то самое: громкое ограбление банка.

По Высоцкому

12 миллионов рублей – крупная сумма, и она может вскружить голову. Не исключено, что именно красивой жизни и захотелось вору-рецидивисту. Поэтому после «неожиданно свалившегося» богатства мужчина побежал покупать машину. Авто приобрел солидное – кроссовер Toyota Harrier 2018 года. Новая или б/у – неясно, однако на сайтах по продаже машин цена за такого «скакуна» варьируется от 1,7 до 3,4 миллиона рублей.

Сейчас достоверно известно, что приобретенный автомобиль арестован. К слову, ходили слухи, что грабитель и вовсе купил сразу три машины, но источники «Комсомолки» говорят, что он просто не успел это сделать.

При этом у Романа обнаружили около 50 тысяч рублей. Если прикинуть среднюю стоимость авто (это 2,5 миллиона; вряд ли бы аферист согласился на меньшее) и сложить с найденным, то хочется преступнику задать вопрос, процитировав Владимира Высоцкого: где деньги, Зин?

Вклады застрахованы

В настоящее время вопросов по ограблению множество, и общественность ждет на них ответы. Подробные, прямые. Да и после громкого случая многие опасаются – вот так положу деньги в банк, а его ограбят, и что тогда? Тут мы успокоим людей – банки, как правило, страхуют себя от подобных рисков, поэтому никто без кровных не останется.

Схема подвалов дома. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

К слову, об офисе в Лесозаводске. «КП» обратилась в АТБ, дабы узнать о дальнейшей судьбе офиса:

– Отделение работает в нормальном режиме, банк принял все необходимые меры по результатам расследования, – кратко ответили на ряд наших вопросов.

Так что жители города могут спокойно обращаться в отделение, а вот все Приморье, да что уж там, Россия, жаждет больше деталей о столь дерзком ограблении и 12 миллионах. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий и ждет, когда преступники окажутся на скамье подсудимых.

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