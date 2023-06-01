О землетрясении рассказали ученые Камчатского филиала геофизической службы РАН. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Сразу три землетрясения произошло на Дальнем Востоке 1 июня. Ночью подземные толчки зафиксировали в Камчатском заливе, их магнитуда составила 5,2. О сейсмособытии рассказали в пресс-службе Камчатского филиала геофизической службы РАН. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По информации специалистов, эпицентр землетрясения находился в 385 километрах от столицы края Петропавловска-Камчатского. Очаг зафиксировали на глубине 46,3 километра.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатке, в диспетчерскую службу никто из жителей полуострова не обращался, толчки в населенных пунктах не ощущались. Никто не пострадал, разрушения зданий не зафиксированы, угроза цунами отсутствует.

В четверг, 1 июня, подземные толки также зарегистрировали в Сахалинской области в семи километрах восточнее села Рощино. Еще одно – в центральной части острова.

Ранее, 31 мая, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Напомним, что мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло еще в начале апреля. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 54 километрах от села Никольское на острове Беринга, а очаг находился на глубине 21 километра.

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