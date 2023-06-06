Больше 15 лет беспредела: расследование дела о хасанской банде получила продолжение

Расследование дела продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье задержали еще двух участников хасанской банды, которой руководил Данияр Шанов. Надырбека Абдулгасанова и Евгения Танкова обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и части 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм). В пресс-службе Следственного комитета раскрыла новые детали деятельности преступной группировки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее мы писали о хасанской банде и задержании бывшего бойца ММА. Существует преступная группировка с 2003 года. Участвовал в ней глава Данияр Шанов, Абдула Захаров, Надырбек Абдулгасанов, Евгений Танков и другие пока что неизвестные фигуранты. Бандиты поддерживали между собой тесные отношения, за деньги защищали одних предпринимателей и нападали на других бизнесменов, используя огнестрельное оружие.

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2015 года Абдула Захаров и Евгений Танков вымогали у предпринимателя 1,5 миллиона рублей и автомобиль, угрожая ему насилием. Испугавшись за свою жизнь, предприниматель выполнил требование бандитов. Также с июня по август 2017 года Абдула Захаров, Надырбек Абдулгасанов, Евгений Танков теми же методами вынудили этого же приморца отдать им не менее 500 тысяч. Он передал лишь 200 тысяч, пообещав вернуть оставшуюся сумму позже.

Следователи продолжают выяснять, в каких еще преступных эпизодах замешаны приморцы, а также предлагает жителям края, которые как-либо пострадали из-за фигурантов, обратиться в ведомство.

Сейчас Надырбек Абдулгасанов и Евгений Танков находятся под стражей. Ту же меру пресечения избрали и для Абдула Захарова.

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