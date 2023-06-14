Пропавших жену и сына генконсула КНДР во Владивостоке до сих пор не нашли

Семья какое-то время проживала в дальневосточной столице. Фото: соцсети

Приморские следователи продолжают разбираться в деле о загадочном исчезновении жены и сына генконсула Северной Кореи из Владивостока. Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов. Рассказываем все, что известно о пропаже Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу, – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все началось еще 4 июня, когда жена и сын дипломата вышли из здания консульства в дальневосточной столице, сели в такси и уехали. Тогда их никто не остановил: ни охрана, ни сотрудники спецслужб даже не поинтересовались, куда же направляются мать и сын. Они тем временем добрались на машине до адреса, который никак не может быть с ними связан, и исчезли из поля зрения камер наблюдения. Известно, что 43-летняя Ким Кум Сун была одета в белую рубашку и черные брюки, а 15-летний Пак Квон Чжу в черную ветровку и серые брюки.

Новость о загадочном исчезновении всколыхнула Владивосток 6 июня – глава семейства Цой Ен Нам заявил о пропаже родных только спустя пару суток. О произошедшем никого из российских дипломатов он не уведомил, да и вообще продолжил исполнять свои обязанности, будто бы ничего и не случилось.

Тогда же на страницах в социальных сетях поискового отряда «ПримПоиск» появилась первая ориентировка на пропавших. В этот же день редакция «Комсомолки» обратилась к Андрею Броварцу, послу по особым поручениям, связанным с вопросами координации внешнеполитических и международных мероприятий во Владивостоке и других субъектах ДФО. Он рассказал, что официального запроса от генконсульства о пропаже людей нет, никто не обращался, но при необходимости МИД готов оказать поддержку.

В УМВД тем временем исчезновение людей тоже никак не прокомментировали. В СМИ уже тогда появились предположения, что они могли сбежать в Китай или Южную Корею. Источник, близкий к ситуации, подтвердил редакции, что правоохранители действительно прорабатывают версию с побегом. Но тут же возникает ряд вопросов: согласитесь, что выехать заграницу сейчас не так просто – это требует времени и оформления соответствующих документов.

Между тем следы пропавших неожиданно привели в Красноярск. По предварительной информации, мать и сын на такси добрались до Хабаровска, а оттуда самолетом прибыли в Красноярск. Одна из версий, что при себе у них есть поддельные паспорта гражданства Южной Кореи, куда они, собственно, могут направляться.

На сегодняшний день специалисты расследуют уголовное дело о пропаже людей. Глава Следственного управления следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль и поручил руководителю следкома по Приморью Владимиру Фомину доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах пропажи людей.

Спустя неделю местоположение пропавших так и не установлено. Новостей от ведомств, занимающихся их исчезновением, также нет. В пресс-службе приморского следкома ответили, что и вовсе не планируют комментировать ход расследования. Пока все, что остается, — это ждать официального комментария и разъяснения ситуации. Пока что самый главный вопрос по-прежнему касается их местонахождения. Но возникает и еще один: зачем же им вообще понадобилось так внезапно бежать из Владивостока?

Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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