Приморье хочет построить мост через границу с Китаем

ДАПП Полтавка. Фото: Дальневосточное таможенное управление

В Хабрине с 15 по 19 июня проходит торгово-экономическая ярмарка – важная площадка для укрепления отношений между Приморьем и Хэйлунцзянем. Туда прибыла делегация от региона во главе с губернатором Олегом Кожемяко, который сразу встретился с Первым секретарем комитета КПК провинции Сюй Цинь. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, как территории планируют развивать сотрудничество.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В ЦИФРАХ

В первую очередь представитель китайской стороны отметил, что между КНР и РФ уже много лет сохраняются тесные отношения, и их страна уже 13 лет как самый главный торговый партнер нашего государства. Это подтверждается цифрами – в 2022-м Китай и Россия оборот составил 190 миллиардов рублей (в рублях на конец года это более 12 триллионов). Немалая часть пришлась именно на Хэйлунцзян – 185 миллиардов юаней, или 1,7 триллиона рублей. Благодаря мартовскому визиту лидера соседней страны Си Цзиньпиня в Россию с Владимиром Путиным была подписана совместная декларация, позволившая вывести наши отношения на новый уровень.

Олег Кожемяко в ответ заметил, что Приморье и Хэйлунцзян давно дружат в экономическом, культурном и спортивном планах. Для укрепления взаимоотношений край привез на ярмарку большой ассортимент продукции – товары представили больше ста бизнесменов. 60 процентов от всей внешней торговли региона приходится именно на упомянутую провинцию, и за последнее время товарооборот вырос на 40 процентов. Всего Приморский край с Китайской Народной Республикой наторговал на 7,5 миллиардов долларов, в планах достичь 10 миллиардов к 2024 году.

Выступление губернатора Приморья Олега Кожемяко. Фото: Генконсульство России в Харбине

НУЖНО БОЛЬШЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Давайте тезисно пройдемся по моментам, которые укрепят взаимоотношения двух регионов.

Модернизация пунктов пропуска позволит заработать объектам на полную мощность уже в 2024 году. Благодаря этому реально повысить объемы перевозимых грузов в десятки раз.

Увеличить до 30 процентов объемы товаров и пассажиров через погранпереходы «Полтавка», «Пограничный» и «Турий рог» поможет круглосуточная работа указанных пропускных пунктов и службы досмотра.

Модернизация морских портов в Хасанском округе, речь идет о Славянке, Посьете и Зарубино.

Строительство моста Полтавка – Дунин по концессионному соглашению.

Создание транзитного коридора (порты, АПП) в Приморье для обмена товарами между Беларусью и Китаем.

Привлечение китайских инвесторов в сельское хозяйство. Край готов предоставить свои земли под рис, молочное животноводство и кормопроизводство при условии развития мелиорации, то есть комплекса организационных, хозяйственных и технических мероприятий, призванных повлиять в лучшую сторону на гидрологические, почвенные и агроклиматические условия.

Россия хотела бы разместить свои предприятия в свободной экономической зоне в Хэйлунзяне. Вот несколько вариантов: российско-белорусско-китайский завод по выпуску сухого молока из Белоруссии; компании по переработке дикоросов, меда и сельхоз продуктов для последующей продажи в Китае.

Безвизовые туристические обмены.

Возобновление пассажирского сообщения между Приморьем и Хэйлунцзянем.

Также Олег Кожемяко пригласил юных спортсменов из провинции принять участие в первых Международных играх «Дети Приморья». Соревнования начнутся уже 1 июля и продлятся до 6 числа. В настоящее время проходит эстафета флага Игр.

На ХМТЭЯ обсуждается множество вопросов. Фото: Туристско-информационный центр Приморского края

КАК НАЧАЛСЯ 2023 ГОД

С наступлением нового года, после трех лет пандемии коронавируса, международные отношения с Китаем стали улучшаться – в первую очередь спала «туристическая блокада». За пять с половиной месяцев мы начали наверстывать то, что застаивалось такое долгое время.

В первой половине января восстановили пассажирское транспортное сообщение, а потом Приморье и провинция Цзилинь (делегация приехала в край) начали договариваться о возобновлении туристских обменов. Кроме того, стороны обсудили экспорт и импорт товаров через АПП.

Во второй половине месяца стали известны обновленные правила въезда в Китай, однако со временем они претерпели некоторые изменения.

В первых числах февраля руководство Суйфэньхэ прибыло во Владивосток и пригласило гостей из Приморья. В ответ региональное правительство отметило, что мы готовы к приему иностранцев. Туркомпании начали обновлять автобусные парки.

В середине последнего зимнего месяца состоялась встреча приморских властей с Генеральным консулом КНР во Владивостоке Пяо Янфань и деловыми партнерами из КНР. На мероприятии обсудили инвестиционный и торгово-экономический потенциал отношений. Тему продолжили в конце февраля, когда приморская делегация посетила Яньбянь-Корейский автономный округ (ЯКАО) на севере Китая.

Кроме того, приморцы побывали в провинции Хэнань, где обсудили покупку дорожной спецтехники и изучение опыта Поднебесной в сфере дорожного ремонта.

В начале марта стало известно, что в одном из торговых центров Суйфэньхэ откроется павильон с приморской продукцией. Кроме того, появилась информация, что в Муданьцзяне хотят запустить Центр изучения русского языка для будущих абитуриентов, поступающих в вузы края.

Затем власти китайского города Суйфэньхэ заявили, что откроют въезд для самостоятельных групп россиян без туристических виз, но только после возобновления действия межправительственного соглашения.

Вскоре председатель регионально правительства Вера Щербина встретилась с Первым секретарем комитета КПК в Хуньчуне Шэном Сяожу. Они поговорили о важных направлениях сотрудничества.

Ближе к концу марта представители Уссурийского агропромышленного колледжа посетили Дуннинский центральный техникум и Высшую школу № 1 в Хэйлунцзяне – в планах работать вместе в некоторых аспектах.

Через некоторое время на первом после пандемии рейсе Владивосток – Харбин полетел Олег Кожемяко. Темы обсуждались актуальные: туризм, погранпереходы, грузооборот, улучшение железнодорожного сообщения, строительство моста и многие другие. Также прозвучала идея по созданию первого российско-китайского лагеря для отдыха детей. Поговорили и об инвестиционном сотрудничестве между коммерческими компаниями, в том числе и для того, чтобы создать новые рабочие места в Приморье. Добавим, что во время общения губернатора с заместителем министра коммерции КНР Линь Цзи в Пекине стороны договорились об увеличении времени работы погранпереходов.

В начале апреля в пункте пропуска Турий Рог – Мишань возобновили пассажирское сообщение.

Уже 3 мая стало известно, что Приморье пригласили на ту самую Харбинскую ярмарку.

Тесное сотрудничество Приморья с Китаем доказывает эффективность и реальность курса на Восток, который обозначил Владимир Путин. Международные отношения лишь укрепляются день ото дня, и с каждым разом успешно решаются все вызовы, открывающие новые возможности. Глава региона сам контролирует ключевые вопросы, в том числе модернизацию пограничных переходов на государственной границе с КНР.

От Приморского края на Харбинской ярмарке был свой павильон. Фото: Туристско-информационный центр Приморского края

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