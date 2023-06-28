Увековечить память вице-адмирала: уникальный проект заявили приморцы на конкурс грантов

Благоустроенное пространство подарит местным жителям новое место для отдыха. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье завершили прием заявок на участие в конкурсе грантов для территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и инициативных групп граждан. Последним днем, когда была возможность предложить инициативу, стало 26 июня. В этом году победителям выдадут от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей из краевого бюджета на проекты и благоустройство пространства родного дома. Всего активные приморцы подали больше ста заявок (от Владивостока – 70), среди которых новые детские и спортивные площадки, уличные тренажеры, парковки для машин, мемориальные доски, пешеходные мосты и многое другое. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с председателем ТОС «Сабанеева, 13» Светланой Живалюковой и узнала о планах на деньги гранта, которые они получат в случае победы.

Светлана Живалюкова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Прежде чем рассказать, что же запланировали жители дома, названного в честь известного вице-адмирала, отметим, что в конце мая состоялся первый форум общественников региона по вопросам благоустройства и территориального самоуправления «Живем в Приморье. Решаем вместе». На мероприятии губернатор края Олег Кожемяко заявил, что интерес людей к программе огромный, поэтому финансирование ТОСов увеличат в два раза – в 2023-м это 140 миллионов рублей, а в 2024 году выделят 250 миллионов, хотя еще в 2022-м было всего 60 миллионов.

Чтобы активных жителей становилось еще больше, во Владивостоке заработал Центр гражданских инициатив, запущенный по инициативе главы Приморья Олега Николаевича. Специалисты помогают активистам разбираться во всех непонятных для них вопросах, и все, кто хочет объединиться в ТОС и в дальнейшем участвовать в конкурсах грантов, могут обратиться по телефонам: 8 (423) 202-24-01 или +79247351710.

Так двор выглядит сейчас. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Как давно у вас существует территориальное общественное самоуправление?

– Наше ТОС очень молодое, ему всего год. Идея старая, мы думали, что объединимся улицей и заживем дружно и счастливо. Но у наших соседей такого видения не было, и мы эту идею отложили. Потом все-таки приняли решение создать ТОС на базе нашего многоквартирного дома – это девятиподъездный «крейсер», у нас 324 квартиры – и охватить городские территории за пределами нашего двора.

– Все же год – это немаленький срок. Что вы успели сделать за это время?

– В прошлом году мы, как инициативная группа по созданию ТОС, получили грант и реализовали проект «Умные ступени». Без всяких грантов провели прекрасную веселую масленицу, придумали еще пару «проектиков» себе на осень. И вот сейчас заявились на новый грант. Может, получится.

Все возле дома сделано аккуратно. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Что за проект у вас?

– Мы придумали проект «Ты мне улица родная». Мы хотим установить стенды, рассказать об истории нашей улицы, как она формировалась. Напечатаем первые фотографии микрорайона – они довольно трогательные, особенно для тех, кто давно здесь живет. В проекте есть стенд, посвященный выдающемуся человеку нашего города – вице-адмиралу, заместителю командующего ТОФ Сабанееву.

В нашем «углу» еще есть улицы адмирала Юмашева, адмирала Кузнецова… Их очень много, они все разномастные, даже из разных эпох. И сегодня о том, кто такой Владимир Сабанеев, помним мало людей, а молодежь просто не знает, и нам хочется восполнить этот пробел.

Также у нас есть идея сделать стенд, посвященный развитию нашего ТОС, чтобы привлечь людей и еще активнее участвовать в инициативах. Хочется, чтобы и соседние дома «повернулись» к нам, так как у нас в задумках проекты, которые прекрасно «лягут» на территории между домами. Тогда получится здорово и микрорайон зацветет.

Схема, где местные жители хотят разместить ограду. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Светлана, а расскажите, почему решили участвовать в конкурсе?

– Причина у всех одна – сделать жизнь лучше, привести в порядок свою территорию. В прошлом году по программе «1000 дворов» у нас положили дорогу, сделали ливневку и тротуар, которого никогда не было. Мы захотели большего, и уже сделали газон вокруг нашего дома, а это полкилометра. Теперь там, где всегда была стихийная парковка и место для выгула собак, у людей под окнами красивое пространство. Мы все разровняли, завезли землю и засеяли газонной травой. Для этого даже приглашали специальную организацию. Но сила привычки – дело крепкое, и с собаками еще там гуляют, но машины уже не ставят. И, тем не менее, мы решили поставить ограждение, чтобы газон устоял, и в дальнейшем можно было коврик постелить и посидеть в теньке, с коляской погулять… Газон и забор это хорошо, но скучно. Я в прошлом году отучилась на грантрайтера, вдохновленная первой победой, и теперь понимаю – пусть это будет самый красивый забор в мире, конкурсную комиссию он не впечатлит.

– А что насчет пространства для юных жильцов дома?

– У нас есть детская площадка, сделанная на наши средства. Еще у нас есть первая победа – спортивная площадка, которую сделали в рамках «1000 дворов», когда губернатор Приморья только заявил об этой программе. Это футбольно-баскетбольное поле. Но нам хочется сделать покрытие, шумопоглощающий забор и трибуны, чтобы здесь проходили соревнования. Если все получится, мы поговорим с нашим тренером и попросим провести мастер-классы. Да и дети смогут системно заниматься, это важно.

Вот так будет выглядеть ограждение. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Какие планы на будущее?

– Хотелось бы объединиться с домом №60 – там живет очень активный мужчина, он сделал чудесный палисадник, все своими силами. И тогда мы смогли бы оградить наши дома «зеленой полосой», может быть, хвойники посадили бы – они влагу хорошо удерживают, а у нас гористая местность.

Облагородить стихийную парковку, где раньше были гаражи. Там уже стоят фонари, но когда все ровненько сделано, людям самим удобней – все машины будут помещаться, и никто не будет вставать вдоль дороги.

– Звучит полезно и актуально, особенно для Владивостока. Кстати, вы упоминали про Масленицу. А что-нибудь подобное еще будет?

– Хотим провести осеннюю ярмарку. У нас есть большие городские мероприятия, но дачников много, и, естественно, есть излишки сельхозпродукции. И такая ярмарка даст людям возможность пообщаться, продать помидорки, а дети, например, напекут печенюшек. Ребята смогут выйти и заработать свою денежку, мне 50 рублей не жалко, а им классно. Да и интерес у соседних домов появится.

Инициативные граждане поддержали эту идею, мы даже хотим диджея попросить организовать музыку, украсим все. Здорово же!

Отметим, в 2023 году победители конкурса грантов получат следующие суммы: 1,5 миллиона рублей – для проектов в городах с населением свыше 250 тысяч человек; 1 миллион рублей – для проектов в городах, где живет меньше 250 тысяч человек; 750 тысяч рублей – для проектов из муниципальных округов; 500 тысяч рублей – для проектов из городских и сельских поселений.

Примерно так будет выглядеть стенд про вице-адмирала. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На благо пешеходов и водителей: как преображаются улицы приморской столицы

Во Владивостоке на улице Нейбута укладывают второй слой асфальта и чинят тротуары (подробнее)

Острая конкуренция: во Владивостоке подвели итоги голосования по благоустройству общественных пространств

Жители Владивостока выбрали три территории, которые будут благоустроены в 2024 году (подробнее)

Приморский поселок поборется за федеральный грант

Пгт Ярославский послал заявку на участие во II Всероссийском конкурсе лучших проектов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.