«Приедем еще раз»: застрявшие на острове Аскольд дети и их родители рассказали, как возвращались домой

Возвращение домой прошло гладко и без проблем. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В Приморье ребят, которые застряли на острове Аскольд, в 50 километрах к юго-востоку от Владивостока в заливе Петра Великого, доставили в поселок Дунай еще утром. «Комсомольская правда – Владивосток» поговорила с ними и их родителями, чтобы узнать, как прошла перевозка.

Забирали школьников и взрослых с острова сотрудники МЧС по Приморью и Государственная инспекция по маломерным судам. Однако не все вернулись домой этим способом.

«Лично за мной сотрудники МЧС не отправлялись, мои родители заказали мне катер, и я уехала рано утром. Они встретили меня как с обычного отъезда. Сейчас мы с остальными ребятами поддерживаем связь, все дома. Честно говоря, когда мы были на острове, то обрадовались, что еще ненадолго останемся вместе. Грустно осознавать, что эти классные дни закончились, не хотелось прощаться с новыми друзьям», – рассказала «Комсомолке» участница слета.

Юлия, мама одного из ребят, также поделилась, что возвращение домой прошло гладко и без проблем.

«Все хорошо. Сын очень доволен поездкой, даже сказал, что в следующем году хочет вновь поехать в этот же лагерь на слет».

Больше всего досталось организаторам, на которых свалилось недовольство общественности. Они поделились, что родители пишут им благодарственные сообщения.

«Детей очень веселила сложившаяся вокруг них ситуация. Они полдня сидели читали новости про себя и смеялись. Что касается перевозки, то на каждом катере с детьми выезжали несколько вожатых, которые передавали детей в руки родителям, а тех, кого не смогли забрать в Дунае, организованно доставили до Владивостока».

И пусть дети уже все вернулись домой, прокуратуре только предстоит проверить безопасность оказываемых услуг, а также законность перевозки детей водным транспортом и исполнение санитарно-эпидемиологических и иных обязательных норм.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что скучать в непогоду детям не давали: взрослые устраивали для них различные игры, творческие вечера, песни у костра. Да и с родителями ребята поддерживали связь.

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