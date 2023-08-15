Выпадет от 100 миллиметров: Тайфун LAN окажет на Приморский край более сильное влияние, чем ожидалось

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прошедшие осадки приносят жителям Приморья массу неприятностей. Всем хочется, чтобы погода наконец наладилась, однако расслабляться не стоит. По информации Примгидромета, вечером 16 августа восточные районы края окажутся под влиянием тропического циклона LAN, идущего вдоль побережья от японского острова Хонсю на юг Сахалина. Ранее метеорологи ожидали, что тайфун пройдет восточнее, и его влияние окажется слабее. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По прогнозам специалистов, вечером 16 и днем 17 августа в восточных районах края – Ольгинском, Дальнегорском, Кавалеровском и Тернейском, пройдут сильные, а местами – очень сильные дожди. Здесь может выпасть до 80-150 миллиметров осадков, что составляет от 60 до 120 % месячной нормы.

Дождь будет сопровождаться сильным ветром – до 25-25 метров в секунду, на морских мысах порывами до 32 метров в секунду.

«В результате возможного обострения полярного фронта при его взаимодействии с тайфуном 17 августа в Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском районах может выпасть от 100 мм осадков со всеми вытекающими последствиями», – добавил главный синоптик края Борис Кубай.

Схема движения тайфуна. Фото: Примгидромет.

На восточном побережье залива Петра Великого ожидается высота волн до 2,5 метров, днем 17 июля в районе мысов Поворотный-Золотой – до 4-х метров. Уровень моря поднимется до критического, возможно затопления пляжей накатом волн.

Ожидается, что уровень воды в реках восточного побережья поднимется на 0,8-1,5 метра, из-за чего воды выйдет из берегов и подтопит ближайшие территории.

В то же время западные районы края останутся под влиянием полярных фронтов, здесь тоже могут выпадать интенсивные дожди.

Примгидромет просит отдыхающих не подвергать свою жизнь опасности, скорректировать свои планы и покинуть места отдыха в районах, где возможно влияние тайфуна. Также напомним, что в крае объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося вихря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хватали животных, выбегали в пижамах»: жители Уссурийска рассказали, как наступала стихия

Жители Уссурийска спасают то, что осталось от их домов после сильнейшего наводнения (подробнее)

Домой на гидроциклах, прячемся на крышах: как жители Приморья справляются с последствиями непогоды

Часть населенных пунктов Приморья до сих пор остается без транспортного сообщения после тайфуна (подробнее)

Губернатор Приморья провел встречу с жителями района Семи Ветров в Уссурийске

Глава края дал ряд указаний местной администрации (подробнее)

Синоптики поделились подробностями штормового предупреждения в Приморье

В разных районах Приморского края ожидаются сильные дожди (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.