В Приморье, спасаясь от наводнения, пожилая пара застряла на чердаке своего дома на девять дней

ЧП произошло в Спасске-Дальнем Фото: принтскрин видео.

Тайфун KHANUN обрушился на Приморье чуть больше двух недель назад, а жителя края по-прежнему сталкиваются с неприятностями. Некоторые села до сих пор отрезаны, здания оказались затоплены и непригодны для дальнейшего нахождения здесь. Часть людей обратилась за помощью в пункты временного размещения, а некоторые решили спасаться от потопов в своих же домах. Так, пожилая пара в Спасске-Дальнем перебралась на чердак и застряла на 9 дней. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Во время выезда в города и села, пострадавшие от паводков, к работникам ведомства обратились жители Красноармейской в Спасске-Дальнем. Люди сообщили, что, когда улицы начало топить, пожилая пара поднялась на чердак своего дома, но вот спуститься обратно уже не смогла.

В частном здании сотрудники прокуратуры нашли 86-летнего мужчину и 85-летнюю женщину.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе ведомства, жительница не могла подняться самостоятельно из-за проблем со здоровьем (на кадрах видео ее супруг говорит, что она не ходит), и на чердак ее поднял сын. Но вот спускаться обратно уже было тяжелее, поэтому ей помогли сотрудники МЧС России и МО МВД России «Спасский».

И все же остается загадкой, почему супруги просидели на чердаке так долго – девять дней. Судя по всему, сами они о помощи не просили, однако соседи о случившемся знали, но почему раньше никому не сообщили, неизвестно. Корреспонденту также рассказали, что продукты питания у пары были, возможно, их передавали неравнодушные жители.

В пресс-службе ведомства добавили, что женщину передали медикам, однако в минздраве Приморья прокомментировать ситуацию смогут позже.

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