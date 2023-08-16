В Уссурийске заработали комиссии по оценке ущерба после обрушившегося тайфуна KHANUM

Часть домов в Приморье избавились от воды. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Власти и жители Приморья по-прежнему ликвидируют последствия тайфуна KHANUM, но не успели люди оправиться от этого вихря, как в край ворвался второй – LAN. О том, какая сейчас обстановка в регионе, какие районы все еще борются с непогодой, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Восстановление дорог и помощь соседям

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, 16 августа в 13 муниципалитетах затоплено: 706 жилых домов, 916 приусадебных участков, 20 отрезков автомобильных дорог, отреза 21 населенный пункт.

За минувшие сутки от воды освободилось 2239 жилых домов и 2305 приусадебных участков, восстановлено сообщение с 5 населенными пунктами.

«Всего более 4,7 тысячи человек, 715 из которых дети, эвакуированы из затопленных домовладений и перевезены лодочными переправами. На территории края развернуты и функционируют 8 пунктов временного размещения, в которых размещены 275 человек, в том числе 62 ребенка», – добавили в ведомстве.

В Ольгинском округе наблюдается подъем уровня воды реках. Во всех населенных пунктах муниципалитета электричество подают в штатном режиме, также работает сотовая связь.

На 278 и 280 километре дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово проехать может транспорт любого вида, а вот на Фурманово движение ограничено для автомобилей и большегрузов. Работы по восстановлению трассы начнутся после того, как спадет уровень воды.

В Чугуевском округе восстановили трассу до села Заветное, дорожникам пришлось организовать на одном из размытых участков временный проезд, работы продолжаются.

Проезд до села Заветное. Фото: Администрация Чугуевского муниципального округа.

Также жители муниципалитета продолжают доставлять гуманитарную помощь в волонтерский корпус, который находится в селе Чугуевка на улице 50 лет октября, 208, на втором этаже. Любой желающий может принести продукты питания длительного срока хранения, например, крупы, сахар, макароны, консервы, а также предметы личной гигиены, одежду, газовые баллоны и портативные плиты.

К помощи пострадавшим от паводков присоединились и жители Лазовского округа, которые собирают груз для округа Спасск-Дальний. Приморцы подготовили тепловые пушки, обогреватели, воду, одежду и продукты питания – всего три тонны. Машины с необходимыми предметами отправятся в пункт назначения 17 августа.

В Кировском районе в поселке Горные Ключи за ночь вода в дамбе поднялась на 10 сантиметров, специалисты укрепляют сооружение, но сильного потока нет. В поселке Кировский на реке Уссури все без изменений – уровень жидкости остался на отметке 584 сантиметра.

Как Уссурийск справляется с последствиями непогоды

В Уссурийске вместе с порывом дамбы произошел розлив мазута, который сейчас убирает специализированная компания. Загрязненные участки по возможности посыпают сорбентом с биологическими бактериями, а спустя большое количество времени почву срежут примерно на 10 сантиметров и утилизируют. Подрядчик обещает устранить последствия ЧП в кротчайшие сроки.

Жители Лазовского округа собрали три тонны гуманитарного груза. Фото: Администрация Лазовского округа.

Пострадавшим от паводков жителям Уссурийска активно помогает. 15 августа в городе организовали подвоз питьевой воды объемом в 3 кубометра в районы на улицах Яблочная, Ладыгина, Добровольского, Калугина, Крестьянская, Пролетарская, а село Загородное доставляют 4 кубометра.

Подвоз воды. Фото: Администрация Уссурийского округа.

В городе также начали работать комиссии по оценке ущерба. Специалисты обследуют дома, которые пострадали из-за наводнения, в планах отработать 166 заявлений жителей в следующих районах: Центр, Семь ветров, Слобода, район парка «Зеленый остров», район Солдатского озера.

В Уссурийске заработали комиссии по оценке ущерба. Фото: Администрация Уссурийского округа.

В 17 комиссий входят муниципальные служащие, сотрудники мэрии, работники образовательных учреждений и другие.

Отметим, что пострадавшие от паводков жители края могут обратиться с заявлением о возмещении нанесенного паводком ущерба. Сделать это необходимо до 15 октября. А от Минвостокразвития Приморье получит 340 миллионов, чтобы ликвидировать последствия тайфуна.

Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш встретился с жителями села Пуциловка и выяснил, в чем нуждаются люди, а именно в продуктах, медикаментах и предметах первой необходимости. В ближайшее время все это доставят в населенный пункт.

В Уссурийске устраняют розлив мазута. Фото: Администрация Уссурийского округа.

Прогнозы синоптиков

По информации синоптиков Примгидромета, в четверг, 17 августа, погоду в Приморье испортит новый тайфун LAN. Ночью в некоторых районах края ожидаются сильные дожди, а в восточной половине края очень сильные. Столбики термометров покажут +16…+21°C

Днем в центральных и восточных районах обстановка не изменится, а на остальной части края ожидаются небольшие и умеренные дожди, местами прогремит гроза. Температура поднимется до +19…+30°C.

В приморскую столицу днем ворвется переменная облачность, преимущественно без осадков. Потеплеет до +27…+29°C. В Уссурийске утром пройдет небольшой дождь, столбики термометров покажут до +28…+30°C. В Находке – переменная облачность, осадки не предвидятся. Температура воздуха достигнет +27…+29°C.

Напомним, что главный синоптик края Борис Кубай рассказал, почему на Приморье обрушились столь мощные дожди.

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