Атлантида по-приморски: впечатляющие и шокирующие кадры затонувшего города края

В крае продолжает действовать режим ЧС. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Август 2023 года войдет в историю для Приморского края, ведь за минувший месяц в регионе выпало более 15 тысяч миллиметров осадков, это побило все исторические рекорды. А вода уничтожила множество домов, огородов и дорог. Яркий тому пример – город Артем. С высоты птичьего полета он теперь напоминают затонувшую Атлантиду, основной удар пришелся на район артемовской тепловой электростанции. Кадры с места происшествия смотрите в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Машины-утопленники, дома по самую крышу в воде, из рек торчат лишь верхушки деревьев – такая картина виднеется с высоты птичьего полета. Наводнение не пощадило никого.

Кадры с места происшествия. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

По словам очевидцев, во дворах вода стоит глубиной до метра, а то и больше. Кто-то, несмотря на масштабы катастрофы отшучивается, что скоро здесь можно будет установить одно большое джакузи, либо устроить грязевые ванны. Хотя врачи были бы против такой задумки, совсем небезопасно купаться там, где кишат микробы и бактерии.

За минувший месяц в регионе выпало более 15 тысяч миллиметров осадков. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В связи с тем, что вода пребывает, а сезона затишья дождей не предвидится, границы режима чрезвычайной ситуации регионального характера решено расширить еще на шесть муниципалитетов юга Приморья. Согласно данным краевого правительства, речь идет об Артеме, Владивостоке, а также Ольгинском, Лазовском, Шкотовском и Партизанском муниципальных округах.

Ранее региональный ЧС был введен на территориях Уссурийского, Лесозаводского городских округов, городского округа Спасск-Дальний, Анучинского, Красноармейского, Октябрьского, Пограничного, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Яковлевского муниципальных округов, Дальнереченского, Михайловского, Надеждинского, Спасского муниципальных районов. Все люди, пострадавшие от наводнений и проживающие на данных территориях, имеют право на выплаты.

Во дворах вода стоит глубиной до метра. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Последствия таких дождей, конечно, сложно представить. В Хасанском районе прошла эвакуация населения, сирены завыли в Уссурийском ГО из-за возможного прорыва дамбы. В Приморье пришла жестокая большая вода, региону очень долго предстоит исправлять ее последствия.

Стихия беспощадна. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Напомним, в крае продолжает действовать режим ЧС федерального характера. Ситуация на контроле региональной власти и глав ведомств. О подтоплениях и работе спасателей в интервью рассказал министр по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморья Александр Златкин.

Шокирующие кадры. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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