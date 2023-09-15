Известного отравителя 1000 собак в Приморье отправят на принудительное лечение

Кислицына заключили под стражу весной этого года. Фото: Прокуратура Приморского края

История про печально известного своими зверскими расправами над животными приморца Данилу Кислицына получила продолжение. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, по факту уголовного дела мужчину хотят отправить на принудительное лечение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В суд направили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) и пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, с применением садистских методов, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель).

Еще в прошлом году, в ноябре, Кислицын на улице Чукотской поджег забор и вольеры, где находились бездомные животные. Сумма ущерба на тот момент составила 275 тысяч рублей. Стоит отметить, что об этом случае «Комсомолка» писала ранее и он – не единственный. Как рассказывала корреспонденту хозяйка приюта, догхантер наведывается к ней аж с 2017 года, последний раз пожар по его вине случился 8 марта 2023.

Также в этом феврале мужчина возле продуктовой базы на Бородинской скормил собаке отраву, из-за чего та погибла.

Уголовное дело направили в Первомайский районный суд, а сам Кислицын находится в медучреждении специализированного типа.

Напомним, что Кислицына задержали в марте, спустя месяц после февральского отравления, а помогли в этом неравнодушные зоозащитники. Долгое время Виктория Федонюк собирала информацию о мужчине, сотрудничала с полицией и ее труды наконец дали результат.

«Наш парень задержал его, пока девочка все снимала, я звонила в УМВД по краю, так как во владивостокском отделении не брали трубку. На эмоциях все рассказала, через пять минут они приехали и скрутили».

Во время задержания у приморца нашли фотоаппарат, диктофон, рабочие перчатки, перцовый баллончик, таблетки, а также список мест, где во Владивостоке обитают бездомные собаки.

Позже его заключили под стражу.

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