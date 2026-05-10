Дальний Восток первым в России встречает День Победы. Праздник 81-й годовщины как и всегда прошел от суровой тундры Чукотки до вулканических берегов Камчатки, от островного Сахалина до приморского Владивостока. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память отцов, дедов и прадедов, отдавших жизни за Родину

Парад с живыми историями

Утро 9 мая началось во Владивостоке не с грохота техники – в этом году бронемашин на Светланской не было. Вместо них – театральная постановка: люди в белых костюмах, красные гвоздики, песни Победы под открытым небом. Военные прошли пешим строем, чеканя шаг, а над площадью разносился голос командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины:

«День Победы – это живая память, передаваемая из поколения в поколение».

Сразу после парада от «Серой лошади» тронулся «Бессмертный полк». Впереди – барабанщицы, за ними курсанты морских вузов, военнослужащие с 80-метровой георгиевской лентой и полотнищем из лоскутов, которое сшили приморские семьи.

«В школьных классах, детских садах, долгими вечерами дома творилось волшебство памяти. Позже разрозненные лоскуты пришилив одно полотно, как символ единения ».

В толпе – Дмитрий Гранкин. Он нес портрет бабушки Анны, которая всю войну возила командира под обстрелами.

«Командир всегда ездил с семьей. Она спрашивала: почему? Он отвечал: если мы должны погибнуть, то сразу все, а не чтобы кто-то один», – рассказал Дмитрий.

Рядом Наталья Иванова с портретом брата отца, погибшего 8 мая 1945 года в Германии.

«Он там и похоронен, в городе Кобленц», – голос ее дрожит.

А вот история Татьяны Горчковой. Она пришла с портретом отца, которого призвали в 1944-м.

«Он рассказывал: я, говорит, немцев ни разу не видел. Но войну закончил в 49-м. Воевал с бандеровцами».

У отца – орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу». Сам он о войне почти не рассказывал. Татьяна вспомнила лишь один эпизод: когда в фильме «Вечный зов» показали сцену, где представителя НКВД бросают в костер, отец ушел и закурил. «Я говорю: папа, это правда было? А он отвечает: хуже было. И все. Никогда больше не говорил об этом».

Бессмертный полк собрал тысячи человек

Днем в Адмиральском сквере накрыли столы для ветеранов – солдатская каша, чай, фронтовые песни. Свой 100-летний юбилей здесь встретил ветеран Николай Москаленко, призванный на фронт в 1943 году. Ему вручили медаль почетного жителя Владивостока. А на центральной площади в это время сотни людей делали отжимания и приседания – в 12-й раз ставили «Рекорд Победы»: 29 585 упражнений, по числу дней, прошедших с 9 мая 1945 года.

Вечером на площади выступил Московский казачий хор, а небо над Владивостоком озарил фейерверк. 30 ярких залпов – один за другим – разорвали темноту. Золотые, алые, синие огни отражались в стеклах домов и в бухте, а над городом еще долго висел дым, подсвеченный вспышками.

Вездеходы Победы в тундре

Чукотка встретила 9 мая первой. За несколько дней до праздника здесь случилось то, чего не видел никто: водители арктической техники вывели колонну вездеходов в тундру. На каждой машине – портрет героя. Машины ревели, снег летел из-под гусениц, завывал ветер, но колонна упрямо шла вперед по бездорожью. В кабинах сидели люди, чьи отцы и деды воевали.

Один из них, Владислав Сизоков, провез портрет отца-пулеметчика:

«Он прошел всю войну с первого дня. Вернулся после ранения. У него два ордена Славы, медали за оборону Сталинграда и Ленинграда».

Организаторы подчеркивали связь с прошлым: в годы войны каюры на собачьих упряжках перевозили грузы для фронта, теперь их дело продолжили водители вездеходов.

9 мая в Анадыре на улицы вышли более 5 тысяч человек. Шли семьями, с детьми, с портретами в руках.

Флаг в глубинах океана

На Камчатке День Победы начался под водой. Водолазы поисково-спасательного отряда спустились в Петропавловскую губу. На глубине, в холодной темной воде, они развернули флаг Победы. Свои обязательные тренировочные спуски превратили в поздравление ветеранам.

А в центре Петропавловска-Камчатского утром на главной площади выстроились парадные расчеты. По брусчатке прошли военнослужащие управления командования войск и сил на Северо-Востоке РФ, 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, 520-й береговой ракетной бригады. За ними – расчеты 471-го отдельного смешанного авиаполка, 317-го отдельного центра радиоэлектронной борьбы. Отдельной колонной шли военнослужащие-женщины – чеканили шаг с особой грацией. Потом – пограничники из управления ФСБ, спасатели МЧС, сотрудники полиции и курсанты Камчатского государственного технического университета.

Вслед за парадом по улицам прошел «Бессмертный полк». В толпе было много детей, и один мальчик, совсем маленький, нес портрет прапрадедушки, стараясь держать его ровно. Рядом шла жительница Камчатки Галина. Она рассказала: в годы войны ее мама защищала Родину, а спустя десятилетия по тому же пути пошел ее сын.

«Это наша семейная традиция», – сказала она просто.

Одна на всех память

В Южно-Сахалинске на главной площади выстроились более 900 человек. Парад начался с выноса государственного флага и точной копии Знамени Победы – того самого, который в мае 1945-го подняли над рейхстагом. Следом прошли бойцы в форме красноармейцев. В руках они держали винтовки Мосина – «трехлинейки», с которыми воевали в 1941-м. Деревянные приклады, длинные стволы, старые ремни – все как на старых черно-белых фотографиях.

Отдельные аплодисменты сорвал женский военный расчет: девушки в погонах прошли по брусчатке ровно и изящно. В колонне также шли юнармейцы, кадеты, курсанты.

Финальным аккордом стало выступление сводного оркестра. Военный духовой оркестр, детский оркестр «БраVо» и оркестр кадетской школы играли вместе. Их музыка разносилась над площадью, смешиваясь с аплодисментами. Эти коллективы не раз становились лауреатами всероссийских фестивалей, но в этот день они играли не для наград – для тех, кто не вернулся.

«В парке также состоялась акция «Триумф Победы». Горожане разных возрастов закружились в Победном вальсе. Этот танец - яркий символ преемственности поколений и благодарности героям Великой Отечественной войны», – рассказал глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Так Дальний Восток встретил 81-ю годовщину Победы. В каждом городе – своя история, но одна на всех память.

