Летали в Палану много раз: на Камчатке рассказали про экипаж потерпевшего крушение самолета АН-26

Экипаж АН-26. Фото: сайт Правительства Камчатского края

Заместитель генерального директора по организации летной работы Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб рассказал о подготовке членов экипажа потерпевшего крушение самолета Ан-26. Напомним, в составе экипажа было шесть человек, все они, по словам коллег, профессионалы летной отрасли, имеющие большой опыт работы.

«Командиру воздушного судна Дмитрию Никифорову было 35 лет. В Камчатском авиационном предприятии он работал с 2013 года, сначала в должности второго пилота. За время своей работы в качестве командира, а это два последних года, он налетал порядка 750 часов, что говорит о внушительном опыте. Второй пилот, Александр Анисимов, несмотря на относительно молодой возраст, тоже являлся профессионалом, имел хорошую практику и достаточную подготовку. Он летал больше года. Бортмеханик Рюстем Завгаров - старожил предприятия. Он наиболее опытный в команде экипажа. Штурман Владимир Садиев у нас работал относительно недавно, однако имел большой опыт работы в государственной военной авиации. К нам он пришел работать после окончания контракта службы в армии», - рассказал Сергей Горб.

Люди в Палане несут цветы к стеле Город воинской славы. Фото: сайт Правительства Камчатского края

Команда экипажа вместе летала достаточно давно, благодаря чему сформировался слаженный коллектив. Не один раз они летали в ту самую Палану.

«В авиации существует такое понятие, как "провозка", когда командиры и члены экипажа после трудоустройства совершают облет всех аэродромов региона и хорошо знают условия и район полетов. В Палану экипаж летал много раз. Поэтому с уверенностью могу сказать, что данный маршрут для потерпевшего крушение Ан-26 был хорошо известен», - добавил Сергей Горб.

Тот самый АН-26. Фото: сайт Камчатского авиационного предприятия

Напомним, самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля 2021 года во время совершения маневра «заход на посадку» неподалеку от конечного пункта назначения — аэропорта Паланы. На борту находилось 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа: командир воздушного судна Дмитрий Никифоров, второй пилот Александр Анисимов, штурман Владимир Садиев, бортмеханик Рюстем Завгаров, бортовой оператор Иван Неверов, бортпроводник Ирина Середа.

Справка:

Дмитрий Никифоров, командир воздушного судна Ан-26, родился в 1986 году. Образование - Бобруйский аэроклуб ДОСААФ - 2008 год. Диплом о высшем образовании получил в 2017 году, закончив ФГБОУ ВО УИ ГА (г. Ульяновск).

Принят на работу в ЛО ГУП «КАП» на должность второго пилота ВС Ан-26 15 июля 2013 года. В 2016 году присвоен второй класс пилота гражданской авиации. В 2019 году назначен командиром ВС Ан-26. Общий налет составляет 3340 часов, в том числе на ВС Ан-26 - 2885, из них в качестве КВС - 746 часов. За период работы зарекомендовал себя с положительной стороны. Материальную часть самолетов знал и грамотно эксплуатировал. Техника пилотирования была отличная. Постоянно работал над повышением уровня теоретических знаний и практических навыков. Являлся хорошим наставником молодежи, имел хорошие педагогические навыки. В коллективе пользовался заслуженным уважением.

Александр Анисимов, второй пилот ВС Ан-26, родился в 1993 году. Образование высшее — ФГБОУ ВО СПбГУ ГА - 2017 год. В 2018 году принят на работу в ЛО АО «КАП» на должность второго пилота самолета Ан-26. Общий налет составляет 1253 часов, в том числе на ВС Ан-26 - 1091 час. За период работы зарекомендовал себя с положительной стороны. Знание материальной части самолетов, эксплуатация знаний и техника пилотирования — на отлично. По характеру общителен, инициативен, доброжелателен. Способен критически оценивать свои действия и делать правильные выводы. Постоянно работал над повышением уровня теоретических знаний и практических навыков. В коллективе пользовался заслуженным уважением.

Владимир Садиев, штурман Ан-26, родился в 1972 году. Получил высшее образование в 1993 году, закончив Луганское ВВАУШ. На работу в летный отряд АО «Камчатское авиационное предприятие» на должность штурмана ВС Ан-26 принят в 2018 году. В период с 1993 года по 2004 год проходил службу в государственной авиации. Общий налет - 2090 часов, в том числе на ВС Ан-26 - 1263 часа. За время работы зарекомендовал себя с положительной стороны, грамотный специалист с отличной техникой самолетовождения и твердыми знаниями теоретической подготовки. Руководящие документы, регламентирующие летную работу, знал и выполнял их требования. К своим должностным обязанностям относился добросовестно. В сложных условиях полета ориентировался хорошо, был спокоен, уверен в своих действиях. По характеру тактичен, общителен, исполнителен. Пользовался доверием коллег и уважением в коллективе.

Рюстем Завгаров, бортовой механик, родился в 1956 году. В 1970 году получил высшее образование, закончив КИИ ГА. Начал трудовую деятельность в 1979 году в 149 ЛО 2 ПОАО (а/п Халактырка) инженером по обслуживанию самолетов и двигателей после окончания Киевского института инженеров ГА. В 1991 году был принят на работу в ФГУ ПКАП на должность бортмеханика ВС Як-40. В 1996 году был переучен на ВС Ан-26. В 2008 году присвоен 1 класс бортмеханика ГА. Общий налет составляет 9300 часов, в том числе на ВС Ан-26 - 6900. Своим добросовестным трудом, высоким профессионализмом, активной работой в профсоюзе летного состава Рюстем Дулкынович завоевал авторитет среди летного состава и всех работников авиапредприятия. За добросовестный труд Рюстем Дулкынович награжден знаком «Отличник воздушного транспорта», грамотами и благодарностями. По характеру тактичен, общителен, исполнителен. Пользовался доверием коллег и уважением в коллективе.