Погода тут не любит нормативов: как пилоты сажали самолеты в аэропортах Камчатки при экстремальных условиях

По одной из версий, озвученной экспертами Росавиации, трагедия могла произойти из-за тумана и плохой видимости. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет Ан-26 потерпел крушение на Камчатке 6 июля 2021 года. По одной из версий, озвученной экспертами Росавиации, катастрофа могла произойти из-за плотного тумана и густой облачности. Подобные случаи, когда самолет приходится сажать в экстремальных погодных условиях, далеко не редкость для Камчатки. Рассказываем о самых известных случаях, когда пилотам удавалось успешно посадить самолет.

Первый случай произошел в 2004 году. Самолет Як-40 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Тилички - административный центр Олюторского района Камчатского края. Тогда экипажу под командованием Эдуарда Устиновича пришлось принимать непростое решение, ведь по всем нормативам можно было продолжать полет, но погода тут не любит нормативов.

Ситуация сложилась таким образом, что самолет на скорости 400 километров в час летел к Тиличикам, но вернуться назад было невозможно, помешал бы сильный встречный ветер. И экипажу пришлось выполнить посадку на аэродроме с плохой видимостью.

Подробный разбор ЧП и реконструкция событий 2004 года опубликовал Игорь Зырянов на Ютуб-канале.

Смотреть видеосюжет Як-40. Авиаинцидент Эдуарда Устиновича. Елизово-Тиличики. Kamchatka, avia incident

Следующий случай наглядно показывает, с какими сложностями из-за погодных условий может столкнуться экипаж при посадке самолета в аэропорту Паланы. Капитан воздушного судна Николай Завадский, выполняя уже четвертый заход на посадку, принял решение лететь не напрямую над скалой (не позволяла погода), а выполнить заход на полосу сбоку.

Смотреть видеосюжет Як-40. Посадка в Палане

На видео слышно, как пилоты напряжены и переговариваются во время рискового маневра. Экипажу после преодоления сопки пришлось заходить на посадку на высоте 20 метров от земли. Видео экстремальной посадки опубликовано на Ютубе в 2012 году.

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