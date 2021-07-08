После крушения Ан-26 в Палане на Камчатке введен режим ЧС

В катастрофе погибли 28 человек, летевших на борту. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На территории поселка Палана Камчатского края объявили режим ЧС. Причиной стало крушение пассажирского самолета Ан-26, на котором были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все 28 человек погибли в результате столкновения борта со скалой.

Данную информацию подтвердил корреспонденту «Комсомольской правды» временно исполняющий обязанности главы Паланы Андрей Ульянов.

– У нас введен режим ЧС, – сказал Ульянов.

Напомним, 6 июля из Петропавловска-Камчатского в Палану вылетел рейс ДЕ 251. Самолет должен был приземлиться в 15:05 на взлетно-посадочной полосе, недалеко от Паланы. Однако борт пропал с радаров, так и не долетев до места назначения. Сейчас на месте крушения работают самолета работают группы спасателей. В настоящее время обнаружены тела 19 человек.

На Камчатке объявлен трехдневный траур.

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