«Черные ящики» рухнувшего на Камчатке самолета Ан-26 отправят в Москву на расшифровку

Найдены бортовые самописцы с потерпевшего крушения самолета Ан-26. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Два бортовых самописца с потерпевшего крушение пассажирского самолета Ан-26 найдены. Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» подтвердил представитель администрации пгт. Палана.

Первый «черный ящик» был найден после 18 часов (9 часов утра по Москве) на земле. Спустя некоторое время члены поисково-спасательного отряда обнаружили второй самописец. По предварительной информации, второй «ящик» поврежден, считать с него информацию будет невозможно.

Как прокомментировали «КП» опытные авиаторы, для восстановления полной картины произошедшей трагедии хватит расшифровки записи и с одного уцелевшего самописца.

– Они и потому и расположены в разных концах борта, чтобы в случае удара носом уцелел хвостовой. И наоборот, – прокомментировал корреспонденту редакции эксперт.

В Росавиации журналисту издания заявили, что бортовые самописцы будут отправлены в Международную авиационную комиссию (МАК) в Москву для расшифровки.

Расшифровка «черного ящика» важна потому, что в настоящее время никто не знает, что произошло на самом деле. Существует три основные версии, почему самолет разбился, но ни одну из них нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, пока не будет получена информация с самописцев. Согласно записи, которая опубликована на сайте «КП», самолет не должен был снижаться над морем. Это стало известно из последнего разговора одного из пилотов самолета с диспетчером аэродрома Паланы. Сейчас все с замиранием сердца ждут результатов расшифровки, чтобы составить хотя бы приблизительную картину ситуации.

Напомним, 6 июля из аэропорта Петропавловска-Камчатского «Елизово» в пгт Палану вылетел пассажирский самолет Ан-26. На борту было 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Вылет рейса ДЕ 251 был задержан, предположительно, из-за плохих погодных условий, в итоге он должен был приземлиться на аэродроме в 15:05. Однако этого не произошло, самолет пропал с радаров в девяти километрах от Паланы и перестал выходить на связь.

Сразу же была объявлена тревога, в небо были подняты местные самолеты и вертолеты для обследования маршрута следования самолета. Только спустя почти семь часов спасатели сообщили о найденных обломках недалеко от аэропорта Паланы. С подробной хронологией первых дней трагедии можно ознакомиться в материале по ссылке.

Обломки обнаружили в пяти километрах от Паланы.

На следующий день, 7 июля, были найдены останки тел 19 погибших. А через день, 9 июля, еще четыре – общее количество найденных жертв достигло 23.

В Камчатском крае объявлен трехдневный траур, он продлится до 9 июля. Семьям погибших будет оказана вся возможная помощь.

По данным на 9 июля, найдены бортовые самописцы, один из которых может быть поврежден. Поисково-спасательная операция продолжается.

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