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Происшествия7 июля 2021 11:57

Спасатели нашли фрагменты еще 10 тел на месте крушения самолета на Камчатке

Всего обнаружены останки 19 человек, на борту было 28
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Поисковая операция на Камчатке продолжается.

Поисковая операция на Камчатке продолжается.

Фото: принтскрин видео.

На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке нашли фрагменты еще 10 тел. По сообщению ГУ МЧС Росии по Камчатскому краю, всего к этому часу спасателям удалось обнаружить 19 погибших. Поиски осложняются из-за сильного ветра и поднявшейся волны.

Спасатели МЧС работают на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Напомним, трагедия разыгралась недалеко от аэродрома Паланы, когда самолет летящий из Петропавловска-Камчатского, должен был заходить на посадку. Борт, на котором находились 28 человек (22 пассажира и 6 членов экипажа) исчез с радаров.

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