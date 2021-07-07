Спасатели нашли фрагменты еще 10 тел на месте крушения самолета на Камчатке

Поисковая операция на Камчатке продолжается.
Фото: принтскрин видео.
На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке нашли фрагменты еще 10 тел. По сообщению ГУ МЧС Росии по Камчатскому краю, всего к этому часу спасателям удалось обнаружить 19 погибших. Поиски осложняются из-за сильного ветра и поднявшейся волны.
Напомним, трагедия разыгралась недалеко от аэродрома Паланы, когда самолет летящий из Петропавловска-Камчатского, должен был заходить на посадку. Борт, на котором находились 28 человек (22 пассажира и 6 членов экипажа) исчез с радаров.
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