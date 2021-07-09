Почему Ан-26 потерпел крушение на Камчатке: опытные пилоты выдвинули свои версии трагедии

На месте крушения Ан-26 сейчас работают эксперты МАК и спасатели. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Обстоятельства трагедии на Камчатке сейчас, помимо следователей и экспертов комиссии МАК, обсуждают и профессиональные пилоты. Они высказывают свои предположения о том, что стало причиной трагедии.

На данный момент рассматриваются три основные версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническое состояние воздушного судна. Опытные пилоты, впрочем, склонны полагать, что погодные условия могли сыграть лишь второстепенное значение.

Было озвучено мнение, что старая полоса была надежнее, а заход на нее был безопаснее. Однако сложно предположить, что при строительстве новой полосы были допущены настолько фатальные ошибки. К тому же, аэропорт Паланы не настолько загружен, а значит, самолет можно садить не только со стороны моря, но и со стороны суши.

«На Камчатке нет "простых" аэродромов, включая Елизово. Погода на Камчатке может меняться не по дням, а по часам, а то и по минутам. Некоторые пытаются свалить вину на тех, кто строил полосу, ласково сказать, народ не умный».

В сети появилась запись разговора диспетчера аэропорта Паланы, который заявил, что они три раза советовали Ан-26 выполнить заход с хорошими погодными условиями – как раз со стороны земли. Но командир выбрал другой курс - через снижение к морю, с туманом и облаками. Диспетчер может только рекомендовать курс, решение же принимает командир воздушного судна.

Такой заход осложняется отсутствием прямой видимости, единственный ориентир в этом случае – приборы.

«Когда я летал на Ан-26, то в ХМУ (хреновые метеоусловия), старался в блистере увидеть ориентиры под собой, стрелки АРК (автоматический радиокомпас – прим. ред.) стрелками, а то, что видишь воочию - это другое. Тут есть тоже свои недостатки, можно увлечься, и лётчик теряет контроль за параметрами захода».

«АРК должен был работать, показывая сторону нахождения относительно створа ВПП. При таком небольшом удалении до ВПП, "развал, стрелки АРК и курсозадатчика" должен быть приличным и чётко показывать сторону уклонения от оси, если обходить сопку».

Так как командир борта не докладывал о технических неисправностях, экипаж «видел» по приборам расположение полосы и держал верный курс. Но тогда остается открытым вопрос, почему не была выбрана безопасная высота для захода на посадку?

Самолет не долетел до аэропорта Паланы.

«А как они оказались над сопкой? Да просто, как всегда - не вели комплексное самолетовождение, довернули на посадочный рано, были в облаках, снизились…»

После того, как в сети была опубликована запись переговоров пилота и диспетчера, некоторые моменты стали более очевидными.

«Шли по схеме 1а, а при пролёте привода сразу левым пошли в море вместо стандартного входа в ЗО и соответствующего выхода из неё».

«Судя по пеленгу, пришёл он с юга. Если диспетчер не рекомендует снижение в сторону моря, то крутить он должен был вправо, и заходить правыми разворотами, подальше от сопок, южнее аэродрома. Но, судя по пеленгам 340-320, он ушёл влево, и выходил левым разворотом со снижением над морем».

Как бы то ни было, окончательное решение о причинах катастрофы Ан-26 будет озвучено после того, как комиссия МАК закончит свою работу.

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