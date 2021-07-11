«Слишком мягкий приговор»: дальнобойщику, который устроил «смертельное крушение моста» в Приморье, дали условный срок

Жуткая смертельная история получила продолжение. Фото: Комсомольская правда

Жуткая история с обрушением моста в Осиновке, в результате чего погибла женщина и ее маленькая дочка, получила продолжение. Суд вынес повторный приговор водителю большегруза, по вине которого и случилась трагедия. Мужчина дали четыре года условно, вместо реального заключения в колонии-поселении, как это было раньше. Прокуратура Приморского края не согласна с приговором и считает его слишком мягким, поэтому намерена оспаривать данное решение, рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, трагедия случилась 27 октября 2018 года на пятом километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань. Мужчина ехал со стороны села Михайловка в Осиновку на грузовике с тягачом марки «VOLVO FH460» с прицепом. Масса фуры, груженной свежим картофелем весом больше 53 тонн, в два раза превышала допустимый для проезда по мосту. Водитель пренебрег этим и решил ехать через переправу.

В итоге мост не выдержал. Рухнул. Обрушились два пролета. Прицеп фуры откатился назад и врезался в Mazda Demio. Легковушка была зажата между бетонной опорой и прицепом фургона. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС. Всю ночь они разгружали машину, чтобы добраться до легковушки. В ней оказались двое погибших: 25-летняя женщина и ее трехлетняя дочь. Как потом станет ясно, шанса выжить у них не было.

В отношении дальнобойщика было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», это часть 5 статьи 264 УК РФ.

Только в августе 2020 года Михайловский районный суд смог вынести приговор: четыре года колонии-поселения. Однако уже в начале ноября того же года Приморский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу и аннулировал принятое решение.

Повторное рассмотрение дела сделало приговор еще мягче: суд назначил мужчине четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также ему запретили водить транспортные средства.

Прокуратура Приморского края не согласна с новым вердиктом Михайловского районного суда.

– Судья единолично принял это решение. Мы с этим приговором не согласны, считаем его слишком мягким и несправедливым. Будем оспаривать, – уточнили журналисту «КП-Владивосток» в пресс-службе надзорного органа.

В ближайшее время в Приморский краевой суд будет принесено апелляционное представление. Прокуратура намерена добиться реального лишения свободы, так как мужчина проявил преступную небрежность, повлекшую смерть двух человек.

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