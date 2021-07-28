Отдыхающие в Находке попытались «оседлать» белуху

Приморцы удивляются: когда люди научатся вести себя правильно с мормлеками? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная встреча с белухой – бывшей узницей «китовой тюрьмы» – произошла у берегов Приморья 27 июля. На этот раз мормлек показался в Находке, возле пляжа Волна. Отдыхающие толпой окружили животное и стали лапать, не давая ему простора. Вся акватория наполнилась восторженными криками «Вот она, вот она!»

Но радости принесло это только тем людям, которые были в море, рядом с белухой. Остальные же жители Приморья в комментариях под видео выразили негодование – ну сколько можно мучить бедное животное!

– Вот вчера наблюдала, как люди пытались на нее залезть, окружили, орут. На минуту представьте себя на ее месте. Вам нормально было бы, если бы на вас залазили и пытались сфотографироваться. Ну посмотрели, порадовались и хватит, – пишет приморчанка.

Дело в том, что пережившие годовое заточение в тесных вольерах в бухте Средняя под Находкой узницы не могут спокойно адаптироваться к жизни на воле. Даже спустя два года они вновь и вновь оказываются рядом со знакомыми берегами и подплывают близко к людям. Экологи просят – не приближайтесь к животным, не трогайте и не кормите их, но люди поступают по-своему.

Такие ситуации приводят в недоумение и даже ярость осознанных граждан.

– Был пост от зоозащиты, как вести себя в подобных ситуациях. Животное хочет не общения, а помощи, а вокруг народ развлекается. Скорее всего, белуха из «китовой тюрьмы», и ей тяжело адаптироваться, людям их даже трогать нельзя! Таким образом животному делают только хуже. Когда уже люди станут грамотнее и будут думать не только о своём развлечении и видео в инсту, но и о других? – вопрошает девушка.

Ответа на ее вопрос пока что нет. Однако уже есть случаи правильного поведения людей с белухами. Совсем недавно, в 20-х числах июля, возле берегов Владивостока отдыхающие на катере встретили морское млекопитающее. Они не стали гнаться за животным или подкармливать его, а лишь порадовались издалека и сняли чудесное видео.

ПО ТЕМЕ

Смертельно опасные обнимашки: отдыхающие устроили фотосессию с белухой на пляже в Приморье

Доверчивые узники «китовой тюрьмы» снова вернулись к знакомым берегам (подробнее...)

Отголоски «китовой тюрьмы»: в устье реки в Приморье встретили белуху

Экологи просят не кормить животных и соблюдать скоростной режим при выходе в акваторию на катерах или моторных лодках (подробнее...)

«Скептики предрекали им скорую гибель»: узники китовой тюрьмы пережили на воле вторую зиму и приплыли к берегам Владивостока

Белухи заинтересовались пловцами на сап-бордах и не боялись к ним приближаться (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14