Первая пресс-конференция нового мэра Владивостока Константина Шестакова. Главное

Встреча с журналистами прошла 3 июня. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке 3 июня прошла первая пресс-конференция исполняющего обязанности главы города Константина Шестакова. Мэру задавали вопросы о дорогах, пробках и парковках, о развитии и ремонте столицы Приморья, о дизайнерских решениях и архитекторах, о наружной рекламе, бизнесе и туризме, о предшественниках и о будущем конкурсе на замещение должности градоначальника и многом другом. Самые интересные вопросы и ответы, в материале «КП – Владивосток».

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕДЫ

Одной из самых обсуждаемых тем во Владивостоке всегда является дорога и ее проблемы. Так, автомобильные пробки пытался решить ни один глава города. Константин Шестаков заявил, что у него есть стратегия решения проблемы, он уже даже дал несколько соответствующих поручений по оптимизации трафика и решению ситуаций на некоторых ключевых развязках. Так, например, Шестаков предлагает изменить участок дороги возле школы №38; реконструировать надземный пешеходный переход около библиотеки имени Горького и расширить узкие места; подобное решение и по проспекту Красного Знамени, чтобы улучшить дорогу от кольца Инструментального завода до кольца Третьей рабочей.

Важным вопросом являются и парковки. Многих интересует создание платной парковки в центре Владивостока. Мэр заявил, что эта тема требует проработки многих моментов: как это будет организовано, какие условия и какие возможности для бесплатной парковки в качестве альтернативы будут в центре приморской столицы. На сегодняшний день было несколько решений. Например, по строительству парковки на Верхнепортовой. Глава Владивостока интересовался деталями работы такого элемента инфраструктуры, однако никто не смог дать четких ответов.

Кроме того, Константин Шестаков раскритиковал идею строительства модульной парковки на Семеновской улице. Он назвал делом чести остановить эту сомнительную стройку и предложил новую площадку, где можно поставить такую конструкцию.

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Константин Шестаков рассказал, что полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал выделить на подготовку к ВЭФ 302 миллиона рублей. По мнению мэра, подготовка к форуму начата слишком поздно. В рамках организации мероприятия федеральный центр готов поддержать три направления работ в городе. Это ремонт фасадов по гостевому маршруту, приведение в порядок дорог на этом же маршруте, а также благоустройство и ремонт набережной в бухте Аякс.

Во время пресс-конференции градоначальник также обозначил линию работы с предпринимателями.

– Легализация текущего бизнеса – вот на что я буду делать акцент. Да, мы вас поддерживаем, но требуем легализации. Именно поэтому первые шаги в новой должности я сделал в отношении поддержки предпринимательства, в том числе и мораторий на исключение торговых объектов из схемы размещения. Многие задавали вопросы о том, кого касается моратория, тех предпринимателей, которые работают легально или стоят на улице. Многих жителей города эта новость напугала. Надо понимать, что мы говорим о легальном бизнесе и мораторий касался именно его.

Также многих во Владивостоке интересует возвращение привычного потока туристов. Сейчас иностранцы заезжают в Приморье из Москвы, и их мало, поэтому важно переориентировать потоки. В этом году стараются организовывать событийные мероприятия, так как они являются драйвером роста потока гостей.

Одновременно с этим качество работы в туристической отрасли вызывают вопросы, подчеркнул Константин Шестаков. Работа в этом направлении будет продолжена.

КРАСИВЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ВЛАДИВОСТОК

После ряда архитектурных скандалов, среди которых – вазоны и кладбищенские скамейки, было принято решение создать совет, который возьмет ответственность за благоустройство и украшение Владивостока. Константин Шестаков обозначил, что не оставит эту тему без личного внимания.

Глава Владивостока затронул тему бездомных собак и отметил, что нужно разработать стратегию решения ситуации. Так, в городе необходимо создать центр для чипирования, для строительства питомника для бродячих животных уже рассматривают две площадки.

Проблема бездомных животных крайне актуальна для Приморья и Владивостока, в частности. Сообщения о нападении на случайных прохожих едва ли не каждую неделю появляются в соцсетях. Как обезопасить себя от стаи псов – вопрос, которым ежедневно задаются горожане. Все они надеются на то, что вскоре ситуация урегулируется, ведь подобные ЧП могут закончиться трагедией.

МЭРСТВО

Константин Шестаков обязательно будет участвовать в конкурсе по замещению на должность главы города Владивостока, иначе бы, по его словам, он не согласился стать исполняющим обязанности. У него есть желание сделать город лучше.

Процедура по проведению конкурса на замещение должности главы Владивостока начнется уже 4 июня. Это стало известно на внеочередном заседании городской думы. Прием документов стартует 7 июня и продлится до 21. Заседания конкурсной комиссии пройдут 20 и 28 июня. Это означает, что в течение 40 дней столица Приморья обретет нового хозяина.

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