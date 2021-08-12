"Планировалась пешая экскурсия": что известно о крушении Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года

Вертолет Ми-8 рухнул в воду, поисковая операция продолжается

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. Рассказываем, что известно на данный момент о происшествии.

Вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" с туристами на борту (полный список пассажиров и членов экипажа) вылетел в сторону Южно-Камчатского заказника к Курильскому озеру примерно в 9:00 по местному времени (00:00 МСК).

Туристический маршрут строился следующим образом: вылет из села Николаевка, час лету до озера, высадка и дальнейшая пешая экскурсия: наблюдение за медведями и ходом лосося, экскурсия на вулкан Ксудач и Ходуткинские горячие источники. Продолжительность тура составляет 6 часов, в стоимость - от 785 тысяч рублей за группу.

Крушение произошло около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК). Вертолет упал в Курильское озеро во время захода на посадку, По предварительной информации на месте ЧП в это время стоял густой туман.

При крушении вертолета выжили восемь человек. Двое из них получили серьезные травмы, они находятся в тяжелом состоянии.

К месту крушения вертолета направилась спасательная группа, вместе с ними вылетели водолазы и воздушное судно медицины катастроф.

Крушение вертолета могло произойти из-за погодных условий: в это время был густой туман. Рассматриваются и другие приоритетные версии катастрофы: ошибка пилотирования и техническая неисправность. В компании "Витязь-Аэро" при этом заявили, что вертолет был технически исправен, капитальный ремонт машина проходила в 2020 году.

Прибывшие на место крушения спасатели определили, что вертолет Ми-8 полностью погрузился под воду и находится на глубине 137 метров, до ближайшего берега - 785 метров. Спасательная операция продолжается.

Пострадавших при крушении Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский. Сейчас людям, получившим травмы, медики оказывают квалифицированную помощь. Для родных и близких пострадавших открыта открыта «горячая линия».

ПО ТЕМЕ

После крушения вертолета Ми-8 на Камчатке открыли «горячую линию»

Близкие могут узнать информацию о поисках (подробнее...)

Стали известны подробности крушения вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

Воздушное судно упало в озеро, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие (подробнее...)

Список пассажиров и членов экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке 12 августа 2021 года

В составе экипажа вертолета Ми-8 3 человека, на боту находилось 13 пассажиров (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14