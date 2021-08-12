Все переломанные: медики борются за жизни пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке 12 августа 2021 года

Пострадавших доставляют в Петропавловск-Камчатский. Фото: принтскрин видео.

В Камчатскую краевую больницу доставили четырех пострадавших во время крушения вертолета Ми-8. Всего на данный момент подтверждена информация о восьми выживших. Известно, что на борту воздушного судна, рухнувшего в озеро Курильское, находились три члена экипажа и 13 туристов. О состоянии тех, кого уже успели доставить в Петропавловск-Камчатский, рассказал главврач краевой больницы имени Лукашевского.

– В нашу больницу доставлены четверо пострадавших. Все – молодые люди. Двое из них находятся сейчас в реанимационном отделении. Один в тяжелом состоянии, у него тяжелая сочетанная травма и перелом голени. Сейчас проводится операция, чтобы спасти ему ногу. Также у него ушиб грудной клетки и шок 2-3 степени. Второй пациент тоже в реанимационном отделении, у него тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины, перелом подвздошной кости и отростка поясничного позвонка. Ему также оказывается помощь, – отметил Андрей Кисляков.

По словам специалиста, есть пациенты, которым повезло, куда больше. У одного из пострадавших легкие травмы и ушиб кисти. Парня отправили на амбулаторное лечение. Еще у одной девушки подозрения на закрытую черепно-мозговую травму. Ее сейчас обследуют.

Напомним, трагедия разыгралась около 10:00 на территории Южно-Камчатского заказника. Вертолет с туристами спикировал в озеро. Воздушное судно оказалось на глубине более 100 метров. Место крушения в 785 метрах от берега. К озеру стянуты региональные оперативные службы. Водолазы готовятся к погружению и обследованию рухнувшего вертолета.

Известно, что Ми-8 принадлежал авиакомпании «Витязь Аэро». Воздушное судно ввели в эксплуатацию в 1984 году, капитальный ремонт оно проходил в 2000 году. В качестве основных версий сейчас рассматриваются две – погодные условия (известно, что была плохая видимость) и нарушение техники безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова создан оперативный штаб по ликвидации последствий авиакатастрофы. Глава региона находится на месте крушения. На базе главного управления МЧС России по Камчатскому краю открыта «горячая линия». Родные и близкие могут узнать о ходе поисково-спасательной операции по номеру: 8 (4152)30-10-99. Специалисты также при необходимости окажут психологическую поддержку.

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