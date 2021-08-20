Поцеловал малолетнюю и 10 месяцев скрывался: тренера-извращенца из Приморья наконец-то поймали

Ориентировочно, мужчину поймали в начале августа. Фото: личная страница тренера в сети

36-летний тренер Дмитрий К. из Приморья, который поцеловал девятилетнюю подопечную, задержан в Якутии спустя десять месяцев после его побега.

Напомним, в октябре 2020 года в сеть попало скандальное видео. Тренер военно-патриотического клуба в Большом Камне заходит в подсобку, вслед за ним – девятилетняя подопечная. Сначала мужчина и девочка обнимаются, а затем Дмитрий целует ребенка. Случай вызвал небывалый общественный резонанс, Следком возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия по статье 135 УК РФ – развратные действия, совершенные в отношении малолетней. Тренер сразу же сбежал.

Вскоре всплыла информация, что подобное происшествие уже не первое в «карьере» Дмитрия. Ранее он уже сидел за растление несовершеннолетней. Дело было в далеком 2008 году, а девочке тогда стукнуло 12 лет. УД было возбуждено, несмотря на то, что отношения между мужчиной и девочкой были по обоюдному согласию.

После того, как мужчина вышел, его приставания не прекратились, он продолжил оказывать психологическое давление, а в жертвы выбирал тех девочек, которые не проболтались бы о его поведении.

Дмитрий К. бегал от правоохранительных органов долго, целых десять месяцев. Но в итоге справедливость восторжествовала, и его задержались.

– Его задержали недели две назад в Якутии, – рассказал источник корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток».

Теперь его должны перевести в Приморье, чтобы предать суду.

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