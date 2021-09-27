Появились фото и видео с места ЧП с вертолетом на Камчатке

Вертолет упал на бок при посадке. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Камчатские спасатели добрались до места опрокидывания вертолета Sud-Aviation Gazelle, который завалился на бок при посадке на Камчатке. Внештатная ситуация случилась днем, 27 сентября, в районе 23 километра трассы Елизово – Паратунка в Елизовском муниципальном районе. Специалисты поделились кадрами с места ЧП. По предварительной информации, в вертолете находился один человек, обошлось без пострадавших.

– На месте находятся спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, сотрудники пожарно-спасательной части села Паратунка, пожарного поста села Николаевка, пожарно-спасательной части города Вилючинска, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю – всего 15 человек на четырех единицах техники, – прокомментировала пресс-служба краевого главка МЧС.

Спасатели предотвращают возможное возгорание. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели сейчас проводят работы по предотвращению возгорания воздушного судна. Как удалось выяснить «КП-Владивосток», Sud-Aviation Gazelle принадлежит частному лицу, расследование инцидента займется Росавиация.

На месте происшествия работают 15 человек. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, что в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, поэтому воздушное судно перевернулось на бок. Стоит отметить, что неподалеку от места захода на посадку расположены жилые дома и водоем.

К счастью, обошлось без жертв. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Буквально на прошлой неделе на Камчатке потерпел крушение вертолет Ка-27. Воздушное судно с пятью членами экипажа на борту врезалось в гору Острая. Выжить не удалось никому. Стоит отметить, что это далеко не первая авиакатастрофа на полуострове за последнее время случилась целая череда происшествий с авиатранспортом.

ПО ТЕМЕ

На Камчатке при посадке вертолет завалился на бок

К месту происшествия выехали спасатели (подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27, который может принадлежать ФСБ

Спасателей к поискам пока не привлекали (подробнее...)

Печальная хроника: воздушные суда на Камчатке бьются с пугающей регулярностью

Авария с вертолетом Ка-27 – далеко не первое авиационное ЧП на полуострове в этом году (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03