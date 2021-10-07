"Любая проблема в жизни, как испытание": сын опального экс-мэра Владивостока пожаловался на разбежавшееся окружение

Экс-мэр Владивостока с сыновьями. Фото: www.instagram.com/arturgumenyuk

В своем инстаграме старший сын Олега Гуменюка записал на фронтальную камеру сообщение, которое наверняка связано с арестом отца.

- Я считаю, что любая проблема в жизни - это испытание, на которое необходимо терпение. И самое важное при таких трудностях - ты можешь с легкостью распознать тех крыс, которые разбежались. Поэтому, многие испытания помогают избавиться от ненужных тебе людей, - в трех «сторисах» рассказал Артур Гуменюк.

Напомним, что Олег Гуменюк был задержан 4 октября сотрудниками Следственного комитета РФ и оперативниками УФСБ России по Приморскому краю по подозрению в получении многомиллионных взяток. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей.

На заседании 5 октября Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения Олегу Гуменюку в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Свою вину экс-мэр не признал.

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