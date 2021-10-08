В Приморье фигурантами дела стали два брата, которые довели до истощения свою мать, вдову ветерана

Женщина доживала последние дни в ужасных условиях. Фото: принтскрин видео

Два брата, жители Надеждинского района, пойдут на скамью подсудимых по ужасной статье. Мужчины обвиняются в мошенничестве и оставлении человека в опасности. Потерпевшей от рук сыновей стала собственная мать – вдова ветерана Великой Отечественной Войны скончалась из-за прогрессирования заболеваний. Уголовное дело возбудила прокуратура края.

По информации органа, фигуранты жили в одном доме с 89-летней матерью. Пенсионерка была в опасности из-за тяжелых заболеваний: не могла обратиться за медпомощью. На помощь никто не пришел, а сыновья оставили. Из-за заболеваний она скончалась, немного не дожив до 90-летия.

И это не единственное преступление, которое взяли на себя сыновья. Известно, что братья богатели на пенсиях и соцвыплатах доверчивой матери. За полтора года, с 2020 по июнь 2021, неблагодарные братья украли у матери не меньше 381 тысячи рублей. Сейчас, согласно сообщению прокуратуры, в кражах подозревается только один из фигурантов.

- Cтарушку практически случайно обнаружили 16 апреля в с. Прохладное Надеждинского района, и потом в состоянии крайнего истощения на скорой доставили в районную больницу, - писал в июне депутат Надеждинского района Зинкевич Олег на личной странице.

«Комсомолка» о душераздирающей истории рассказывала. О пожилой жительнице села Прохладное стало известно благодаря соцсетям – тогда разлетелось видео, которое мало кого оставит равнодушным. Обшарпанные стены в небольшой комнате, старый диван, худая, едва двигающаяся бедная женщина – запись моментально стала центром внимания органов.

Более того, не так давно фигурантами дела стали сотрудники центра социального обслуживания. СК возбудил дело по статье «Халатность». По мнению органа, соцработники могли предотвратить ужасный исход.

- По информации следствия, в период времени с 1 марта 2020 года по 17 апреля 2021 года должностные лица из числа сотрудников центра социального облуживания населения достоверно знали, что в доме по улице Центральная в селе Прохладная проживает престарелая и нуждающаяся в социальной поддержки нетрудоспособная женщина 1931 года рождения. Им было известно, что она является вдовой участника Великой Отечественной войны и инвалидом 3 группы, но никаких мер, предусмотренных действующим законодательством, за этот период времени они не предприняли, - сообщала полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

На кровати городской больницы Зоя Афанасьевна Супряткина скончалась после полутора месяца ухода. От истощения врачи ее не спасли.

Сыновья понесут ответственность по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), кроме того, один из них обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

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