На Камчатке спасатели приостановили 11-дневные поиски альпиниста, пропавшего в метели на Ключевской Сопке

Специалисты возвращаются в место дислокации из-за разыгравшейся непогоды. Фото: ПСО «ЦОД»

Камчатские спасатели приостановили поиски альпиниста, пропавшего на Ключевском вулкане. Его не могут найти уже 11 дней, вероятность того, что мужчина еще жив, ничтожна. Об этом «КП – Владивосток» узнала у ПСО «ЦОД».

На Камчатке спасатели вынуждены были приостановить поисковую операцию на Ключевском вулкане. Пятеро сотрудников ЦОДа начали восхождение 7 октября, достигли отметки 3100 метров, однако дальше они не могут продвинуться, так как погодные условия ухудшились. Склоны вулкана покрыты снежным покровом, толщиной более метра, такое положение дел грозит сходом одиночных лавин. Также специалисты отметили, что температура воздуха слишком низкая, ночью доходит до -30 градусов. Осложняется обстановка и тем, что к берегам Камчатского полуострова подошел циклон, на регион обрушились дождь, снег и сильный ветер. Когда будет продолжена поисковая операция неизвестно, однако шансы найти путешественника живым крайне ничтожны.

Турист пропал в конце сентября, когда разминулся с напарником. Фото: ПСО «ЦОД»

Напомним, мужчины из Свердловской и Новосибирской областей в конце сентября отправились покорять самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевскую Сопку. 27 числа они начали восхождение, однако на высоте около 4000 метров началась метель. Альпинисты выкопали убежище, думая, что смогут там переждать непогоду, но через некоторое время они решили разделиться. Житель Свердловской области начал спуск в сторону домика на высоту 2550 метров, его товарищ пошел в обход вершины и стал спускаться на перевал, на высоту 3300 метров.

Первый мужчина достиг домика через два дня, но второго альпиниста там не было. Тогда он сообщил о происшествии в службу «112». 1 октября спасатели Ключевского поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» обнаружили заявителя на высоте 2550 метров, его эвакуировали в поселок Ключи. На поиски второго путешественника отправились спасатели из Петропавловска-Камчатского. Они обследовали склоны вулкана до отметки 3100 метров, но никого не нашли. Сейчас сотрудники ЦОДа из-за погоды отправляются на место своей постоянной дислокации. Когда будут возобновлены поиски, неизвестно.

Поиски начались 1 октября. Фото: ПСО «ЦОД»

Как отмечают спасатели, Ключевской вулкан — один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъём на этот исполин связан с риском для жизни. Мало того, что регулярно происходит извержение вулкана, так ещё и дополнительные риски несёт большой перепад высоты: старт начинается на отметке около 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4850 метров. Высотная (горная) болезнь проявляется достаточно активно: спасатели знают случаи, когда у людей резко происходил отек головного мозга, и они погибали.

Между тем, несмотря на все предупреждения, экстремалы не оставляют попытки покорить самый высокий действующий вулкан Евразии.

Вопрос о возобновлении поисковой операции будет решен позже. Фото: ПСО «ЦОД»

Напомним, на Ключевской Сопке только за этот год уже зафиксировано три происшествия с туристами. Одно из них произошло в середине августа. Группа отправилась покорять вершину вулкана, два альпиниста оступились и сорвались с высоты 4200 метров. При падении разбился 45-летний депутат из Красноярского края Андрей Закалин. Вторым погибшим стал мужчина 1986 года рождения.

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