Парламент Приморья хотят обезопасить от демаршей коммунистов

У приморских коммунистов хотят забрать последний политический аргумент Фото: пресс-служба ЗС ПК

Приморские единороссы нашли способ решить проблему с возможными намеренными срывами заседаний краевого парламента по политическим мотивам. Угроза таких срывов повисла над законодательным органом нового созыва после выборов, по итогам которых больше трети мандатов (и возможность срывать заседания своей неявкой) получили коммунисты. Упредить ожидаемые демарши представителей КПРФ призван внесенный губернатором края Олегом Кожемяко законопроект о снижении планки кворума, необходимого для проведения заседаний ЗС ПК с 75 до 50%. Правда, и у коммунистов есть козырь в рукаве – без их участия в ближайшем заседании законопроект провести не удастся.

Отметим, что по итогам прошедших выборов в Законодательное собрание Приморского края седьмого созыва представители компартии получили 14 из 40 мандатов, существенно улучшив свои позиции в краевом парламенте. Несмотря на то, что «Единая Россия» сохранила большинство в законодательном органе, у коммунистов появился значимый инструмент влияния на принятие решений – возможность срывать заседания простой неявкой на него всей фракцией. Политические эксперты в один голос заявляли, что данное обстоятельство заставит партию большинства в ЗС ПК искать компромиссы с «красными» депутатами по тем или иным вопросам повестки.

Однако, судя по внесенному законопроекту, торговаться с коммунистами единороссы не очень-то и хотят, и куда проще лишить «красных» депутатов полученного преимущества. В пояснительной записке к внесенному на рассмотрение комитета по регламенту и депутатской этике ЗС ПК законопроекту предлагается снизить планку кворумной явки для правомочности собрания с 75 до 50%. Таким образом, краевой парламент будет правомочен проводить заседания и принимать решения, даже если на них будет присутствовать только половина депутатов.

Вместе с тем, у коммунистов еще остается пространство для маневра: по действующему краевому законодательству парламенту можно принимать решения только при 75% явке депутатов, то есть без участия представителей КПРФ в заседании инициативу не провести. А они, напомним, могут надолго поставить законопроекту «неявочный блок». Так что, как ни крути, без договоренностей не обойтись.

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