Олег Кожемяко: Отходы из Амурской области в Приморье сжигать не позволим

Фото: Правительство Приморского края.

В субботу, 23 октября, глава Приморского края Олег Кожемяко посетил комплекс по утилизации отходов в Надеждинском районе. Глава также заявил, что отходы, привезенные из Амурской области, в Приморье сжигаться не будут.

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что пришедшие в негодности пестициды и агрохимикаты прибыли в регион из Амурской области в результате долгого и запутанного процесса. Какие конкретно нарушения – неизвестно. Однако надзорные органы края заподозрили незаконность в этапах проведения этого процесса.

Фото: Правительство Приморского края.

По данным правительства региона, на сегодняшний день проходит межведомственная проверка. И предварительные результаты позволяют специалистам говорить о том, что их подозрения небезосновательны. Одно из нарушение – указанное в лицензии местонахождение объекта обезвреживание отходов не соответствует фактическому. Прокурор Приморья уже обратился с иском в Надеждинский районный суд.

Суд, к слову, удовлетворил ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде приостановления указанной деятельности на данном земельном участке.

Фото: Правительство Приморского края.

Глава региона, в свою очередь, в разговоре с представителем подрядчика дал четко понять, что на территории Приморья утилизировать отходы он не даст. Он отметил о передаче в ФАС документов о расторжении контракта, который был составлен с нарушениями.

- Вы должны будете все вернуть в те хранилища, где взяли. В России есть несколько полигонов, которые могут работать с подобными отходами. Мы однозначно не дадим сжигать их здесь, – подчеркнул Губернатор.

История получила свое развитие несколько дней назад, когда стало известно о планах местной компании сжечь почти тысячу тонн опасных ядохимикатов из Амурской области неподалеку от Владивостока. Эти отходы скопились на складах космодрома «Восточный» и их решили отправить на утилизацию. Госконтракт выиграла красноярская компания, которая хотела захоронить пестициды на своем полигоне под Красноярском, однако после протестов местных жителей и вмешательства прокуратуры отказалась от этого.

Чуть позже выяснилось, что первые 100 тонн из имеющихся 900 уже находятся в Приморском крае. Партия пестицидов II и III классов опасности размещены на промышленной площадке ООО «Система» в Надеждинском районе. Как пояснили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, отходы прибыли в край до того, как власти об этом узнали.

Накануне стало известно, что у компании-утилизатора хотят забрать землю, где находится установка для сжигания отходов. Расторгнуть договор аренды хотят из-за того, что взятый у поселения участок используется не по назначению – сдавали землю совсем не для того, чтобы хранить и сжигать там опасные вещества.

Кстати, в субботу, 23 октября, еще одну партию груза с космодрома Восточный обнаружил житель Приморья. На этот раз в поселке Ярославский Хорольского района. На месте уже была глава поселка, сейчас она готовит письмо в полицию для дальнейшего разбирательства. Министр природных ресурсов Приморского края Константин Андронович вместе с природоохранной прокуратурой также уже осмотрели площадку.

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